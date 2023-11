Soulagé d’avoir enfin remporté la première victoire de la saison de l’Usap, l’entraîneur catalan David Marty a le sentiment que ce succès va lancer la saison de Perpignan.

Quel est votre sentiment après cette précieuse victoire contre une équipe de Toulon qui n’est jamais facile à jouer ?

Une belle équipe de Toulon en effet… Pierre (Mignoni, ndlr.) me disait qu’il voulait mettre les internationaux en vacances la semaine prochaine. Donc les Toulonnais se déplaçaient avec l’ambition de prendre des points ici. Après cette Coupe du monde, la gestion des internationaux va être une des clés des matchs jusqu’à Noël. Nous sommes dans le même cas aujourd’hui, car nous venons de blesser encore Joaquin (Oviedo), alors que nous avons perdu Sipa (Taumoepeau) et Fa’aso’o la semaine dernière. Joaquin ne souffre que d’une acromio, mais bon… Cela change pas mal de choses. Enfin, Patrick Sobela s’est fait mal à l’ischio.

Franck Azéma demandait avant le match d’être meilleur techniquement et physiquement. L’avez-vous été ?

Il n’y a pas tout eu, mais nous avons fait un bon match. Il n’y a pas eu grand-chose sur les trois premiers matchs, il faut le reconnaître. Mais en comparaison avec la semaine dernière, nous avons progressé. On a eu de la maîtrise, surtout en première mi-temps contre le vent. On a su passer devant au score juste avant la pause et cela nous a fait du bien à la tête. Ensuite, on a marqué sur nos temps forts. C’est le cas depuis deux matchs et cela doit continuer.

Les retours des internationaux vous ont fait du bien ?

Bien sûr. Nous sommes très heureux de leur retour même si cela nous demande de la gestion. J’espère que ces retours vont lancer une dynamique. En tout cas cette victoire lance une saison.

Avez-vous apprécié la force de caractère de cette équipe ?

Je savais que nous étions capables de faire de telles choses. On l’a fait par intermittence la semaine denrière, nous avons été plus constants ce soir. Sur l’état d’esprit et sur l’envie des gars à participer au projet, je n’ai rien à dire. Ils veulent tous aller plus haut, dès le premier jour de la prépa. On le voit : ils font les efforts car ils sont affutés. Ce qui était dur, c’est que jusqu’à maintenant cela ne payait pas. Aujourd’hui les joueurs sont récompensés pour leur investissement. Cela donne envie d’aller plus loin. Après, nous sommes toujours quatorzièmes. Nous n’avons rien fait, juste gagné un match. J’espère que c’est le début de quelque chose. Mais la semaine prochaine, nous allons à Toulouse que vous connaissez autant que moi… Ensuite on recevra Montpellier avant d’aller à la Rochelle. On est parti pour un long combat.