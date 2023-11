Ce samedi après-midi, Oyonnax a battu La Rochelle en ouverture de cette cinquième journée de Top 14. Dans cette rencontre, l'ouvreur Domingo Miotti a marqué les esprits, alors que le talonneur Sacha Idoumi a vécu un cauchemar.

Les tops

Domingo Miotti

Sous une pluie battante et dans des conditions dantesques, le demi d'ouverture aindinois savait qu'il avait un énorme rôle à jouer dans cette partie. Force est de constater que l'Argentin a fait le boulot. Face aux perches, son maillot mouillé n'a pas vraiment pesé puisqu'il a réussi un 5 sur 5. Dans le jeu, il a bien profité du vent dans le premier acte pour trouver de magnifiques touches, et a su maîtriser dans le second. Miotti a gagné son duel face à West, et c'est Oyonnax qui en a profité.

Oyonnax s'impose face à des Rochelais fébriles !



Darren Sweetnam

L'ailier irlandais avait peut-être plus envie que les autres ce samedi après-midi. Ancien joueur de La Rochelle, il a inscrit le premier essai de la rencontre, étant magnifiquement servi sur son aile droite. Dans une première mi-temps qu'il a survolée, il a également franchi la défense maritime à deux reprises, en battant trois défenseurs adverses. Un grand match de Sweetnam.

Nathan Bollengier

Le jeune arrière maritime est une des seules bonnes nouvelles de l'après-midi du côté de La Rochelle. Titularisé avec le numéro quinze dans le dos, il n'a jamais été pris à revers dans le second rideau. Mieux, malgré le ballon humide, aucune erreur de sa part n'est à signaler sous les nombreuses chandelles oyonnaxiennes. Un bon match pour Bollengier, que l'on devrait revoir.

Bollengier a été un des meilleurs rochelais face à Oyonnax. Icon Sport

Les flops

Sacha Idoumi

Le talonneur rochelais a vécu un véritable cauchemar dans l'Ain. Sa première titularisation en Top 14 a tourné au vinaigre dès les premières minutes. C'est simple, Idoumi a manqué ses quatre premiers lancers, tous perdus par les Maritimes. Et alors qu'il avait réussi son cinquième lancer en touche, celui qui a été prêté à Mont-de-Marsan en début de saison a été remplacé dès les 26ème minute de jeu par Quentin Lespiaucq-Brettes. La loi du très haut niveau.

Ihaia West

Contrairement à Miotti, le numéro dix néo-zélandais a eu énormément de mal à négocier le vent qui soufflait à Oyonnax. Parfois imprécis dans son jeu au pied, il est coupable d'une chandelle directement en touche en début de seconde période. Après avoir commis un en-avant sous un coup de pied, il a été remplacé par Hugo Reus dès la 52ème minute.

Thomas Berjon

Repositionné à l'aile pour cette rencontre, l'habituel demi de mêlée n'a pas su tirer son épingle du jeu. Privé de ballon, il a commis une grossière erreur de main sous un coup de pied adverse. Il a quitté la pelouse peu après la cinquantième minute avec un seul plaquage au compteur, et un autre manqué. Pour ce qui est de l'attaque, RAS.