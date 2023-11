Pro D2 - Dax a remporté le derby landais contre Mont-de-Marsan (26-22) dans un match qui a tenu toutes ses promesses vendredi 3 novembre lors de la neuvième journée de Pro D2. Les Dacquois ont fait la course en tête durant tout le match mais se sont fait peur dans les quinze dernières minutes en encaissant deux essais. Fin de série pour les Montois qui repartent tout de même avec le point de bonus défensif.

De l'enjeu, des essais, de la pluie et du suspense... le derby landais a été accroché de bout en bout entre Dax et Mont-de-Marsan avec une victoire finale pour les Dacquois (26-22) ce vendredi 3 novembre lors de la neuvième journée de Pro D2. Le dernier affrontement officiel entre ces deux équipes remontait à près de six ans et il était attendu par tous, peu importe l'état de forme actuel des deux équipes. Sur une série de trois défaites consécutives, ce sont les Dacquois qui en ont mis un peu plus dans cette rencontre pour mettre fin aux cinq victoires de rang des Montois. Dax marque quatre points précieux dans la course au maintien tandis que Mont-de-Marsan valide le point de bonus défensif sur ce court déplacement.

La pluie joue les trouble-fêtes

Les Dacquois ont le mieux entamé cette rencontre avec un essai dès la neuvième minute par Maxime Delonca qui a profité du bon travail du paquet d'avants sur un ballon porté pour aplatir dans l'en-but (7-0, 11'). Des avants qui ont beaucoup été utilisés puisque les conditions de jeu se sont rapidement détériorées avec l'arrivée de la pluie rendant le ballon glissant. Les deux équipes ont aussi abusé des coups de pied pour prendre l'avantage du terrain, et à ce jeu-là, ce sont les Montois qui se sont montrés les meilleurs. Sur une touche dans le camp adverse, le ballon s'est rapidement exporté vers l'aile gauche avec un service de Yoann Laousse Azpiazu pour Eroni Sau qui a résisté à quatre plaquages pour aller aplatir (7-7, 23').

Les deux formations ont par la suite commis de nombreuses erreurs, permettant à Romuald Seguy de passer une pénalité pour Dax (10-7, 31'). Il a rapidement été imité par Willem Du Plessis qui a passé un drop à 40 mètres pour égaliser (10-10, 35'). le score de parité semblait acquis à la pause, sauf que les Dacquois ont accéléré une dernière fois pour se montrer dangereux. Après un nouveau combat dantesque des deux paquets d'avants sur une longue séquence de jeu, c'est Nephi Leatigaga qui a aplati en force pour donner l'avantage à son équipe alors que l'arbitre a sifflé la mi-temps juste après.

Un final à suspense

Au retour des vestiaires, les Dacquois ont continué à mettre la pression sur des Montois qui n'y arrivaient pas. Romuald Seguy en a profité pour passer deux nouvelles pénalités et donner 13 points d'avance à son équipe avant l'emballage finale (23-10, 55'). Mont-de-Marsan a finalement réussi à sortir la tête de l'eau et ses avants se sont montrés dominateurs. C'est sur une longue séquence de jeu que Simao Bento a été trouvé sur l'aile droite pour un essai en coin qui a relancé l'enjeu de ce match (23-15, 65').

Dans la foulée, Mont-de-Marsan a continué à mettre de la pression et sur un contre-ruck, c'est Myles Edwards qui s'est échappé pour ramener les Montois à un point (23-22, 70'). Les visiteurs ont tout tenté dans les dernières minutes pour prendre l'avantage au score mais ils ont commis des erreurs dans la précipitation. C'est finalement Hugo Cerisier qui a passé le coup de pied de la gagne pour Dax dans la dernière minute (26-22, 79'). Une victoire qui va faire du bien au moral pour les Dacquois qui se déplacera sur la pelouse de Biarritz le week-end prochain. Pour Mont-de-Marsan, il faudra relever la tête à la maison contre Montauban.