Large succès bonifié des Héraultais (48-3) face à Grenoble au Stade Raoul-Barrière avec 6 essais inscrits par les Biterrois. Souverains dans tous les secteurs de jeu, les locaux ont infligé une correction avec toute la gamme de rugby complète. L'ASBH reste invaincue à domicile tandis que les Isérois plongent dangereusement dans les profondeurs du classement.

Avec l'appui du vent, les Héraultais ne tardaient guère à prendre la moindre initiative. Portées par un jeu plutôt aéré, les troupes de Samuel Marques accéléraient les possessions sur plusieurs temps de jeu. Après une première pénalité suite à une position de hors-jeu de Marques pour ouvrir les hostilités (3-0, 4 ème), les Biterrois amplifiaient le mouvement. Le ballon porté était organisé autour de la prise de balle de Nkinsi et Votu était expédié sur orbite par un service idéal de Marques (10-0, 9ème). La réplique grenobloise était immédiate sur le renvoi, sanctionnée par une pénalité de Davies dans la foulée (10-3, 11 ème). Mais l'ASBH avait des envies de largeurs, à exprimer et proposer à son public.

Alors que Marques compilait les points au pied (13-3, 21 ème), un échange entre le demi de mêlée et Nanai-Williams viendra éclairer les débats. L'ouverture est trouvée et Pauta sera à la conclusion d'une action limpide sur les largeurs (20-3, 27 ème). Pas de quoi freiner les ardeurs locales, plusieurs franchissements notables seront observés alors que les Isérois commettaient un nombre de fautes importantes et perdaient le contrôle du ballon à plusieurs reprises sur des turnovers intéressants. Béziers échouait à deux reprises près de la ligne, faute de précision. L'écart semblait malgré tout notable mais les Biterrois montraient les arguments nécessaires pour contrer toutes velléités adverses. Grenoble allait-il profiter d'Éole en seconde période ?

Offensivement connectés

Les Biterrois poursuivaient leurs efforts singulièrement vers les extérieurs. Plusieurs actions de classe avec des essais décisifs. Laissez-les vivre d'abord, pour mieux se persuader que les avants pouvaient s'inviter à pareille fête (27-3, 50 ème). Puis le festival proposé ne s'arrêtait plus. Croissance (65ème) et un doublé de Storti (75ème et 79 ème) auront achevé les visiteurs en perdition. Béziers a maximisé ses possessions en toutes circonstances, montrant un appétit féroce et une vraie capacité d'adaptation dans le sillage d'une charnière inspirée. 6 essais au total et un caractère fringant affiché face à des Isérois ayant trop rapidement lâché prise dans le contenu et la possession. Le public héraultais a apprécié et aura réservé la belle acclamation à ses protégés.

La victoire héraultaise confirme l'invincibilité à Raoul-Barrière et permet aux hommes de Pierre Caillet d'accéder à la première partie du tableau du championnat. De bon augure avant un délicat déplacement à Agen vendredi prochain.

Les Grenoblois ne parviennent toujours pas à s'imposer loin de leurs bases, une défaite qui plonge le club isérois dans les profondeurs du classement avant la réception capitale de Valence-Romans lors de la prochaine journée et qui met peut-être le doute dans les têtes.