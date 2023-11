Troisième ligne de Béziers, Pierrick Gunther emmène Christian Califano découvrir l'entreprise emblématique de Sète Azais-Polito, réputée pour les produits de la mer.

Dans ce nouvel épisode du XV des Producteurs, le rendez-vous est pris sur la plage de Sète avec Pierrick Gunther. Avec Christian Califano, ils se rendent à l'Intermarché d'Agde, dont l'adhérent est Jean-Baptiste Saria. Celui-ci leur présente des produits de la maison Azais-Polito : "Là, on est vraiment au coeur des spécialités de l'étang de Thau."

L'occasion pour ce trio d'aller visiter cette institution locale. "Le nom vient de deux vieilles familles sétoises, raconte Véronique Britto, directrice commerciale chez Azais-Polito. Les Polito sont des fabricants de pâtes depuis plusieurs générations et Georges Azais était le fondateur de la criée de Sète." Elle explique aussi la priorité à la "matière première régionale" pour produire "plus de 500 tonnes de produits poisson par an".