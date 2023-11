Pour le grand retour du derby landais, le promu dacquois veut croire en ses chances de rivaliser, face à une équipe montoise en pleine bourre (cinq victoires d'affilée), alors qu'en tribune, une belle fête s'annonce malgré le mauvais temps.

C’est une tempête, comme il en arrive souvent sur la face Atlantique lorsque l’hiver pointe le bout de son nez, qui s'apprête à frapper le littoral français en cette fin de semaine. Au menu ? Des rafales de 100 km/h, des creux de près de 10 mètres au large des côtes et une pluie soutenue. C’est dans ces conditions climatiques peu envieuses que Dax s'apprête à célébrer le retour du derby landais, vendredi soir (21 heures). "C’est une date qu’on a cochée immédiatement lorsqu’on a reçu le calendrier. Ce sera la fête de tout un territoire. Je suis très attaché aux traditions, à l'identité et à la culture. Quand je suis arrivé dans cette belle histoire avec l’USD, je me suis imprégné de ces derbys et j’ai bien mesuré l’importance de ces matchs-là", explique Benjamin Gufflet, le président du club rouge et blanc. "Le derby, ça fait très longtemps que tout le monde l’attend, donc nous sommes contents de pouvoir le revivre", ajoute Théo Duprat, l’arrière dacquois.

Concert, DJ, et feu d'artifice ?

À Maurice Boyau, les 6 000 places assises ont vite trouvé preneur et les pesages ont été ouverts pour permettre aux plus vaillants de participer à la fête. En amont, plusieurs animations sont prévues. Le stade ouvrira ses portes dès 18 heures, plusieurs “food trucks” prendront place autour des tribunes et les bières seront à prix réduit pendant une heure et demie. “Les gésiers en salade”, un groupe venant de Tartas, sera chargé de l’animation musicale dans la fan zone dressée pour l’occasion, un DJ s’installera sur le bord du terrain. Si le temps le permet, un feu d’artifice sera aussi tiré avant et pendant l’entrée des joueurs. "Il y aura une expérience stade différente des autres rencontres, annonce l’homme fort de l’USD. C’est un match de gala avec un stade qui sera à guichets fermés. On espère que la météo sera clémente. Nous avons prévu des animations autour de ce match pour que ce soit le plus sympa possible. Ce sera un beau stade comme on l’a vécu lors de la demi-finale retour contre Blagnac. On compte sur le 16e homme pour créer l’ambiance, qui doit nous permettre de gagner ce match."

Duprat : "Essayer de rester en dehors des deux dernières places"

Cela fait maintenant trois rencontres que les Landais n’ont pas connu la victoire en Pro D2. Ils ne sont pas passés loin à Brive (15-12) ou Agen (7-3), mais ont dû se contenter d’un bonus défensif et, en ce sens, un mois et demi après leur dernier succès, les rouge et blanc doivent regagner. “Nous avons déjà deux défaites à la maison. Ce serait bien de prendre des points pour essayer de rester en dehors des deux dernières places”, souligne Duprat. “On reste sur deux défaites qu’on peut qualifier de positives, dans un bloc très compliqué, puisque nous avons joué trois prétendants à la montée, rappelle le président Gufflet. On a réussi à rivaliser, on n'était vraiment pas loin et on a glané deux bonus défensifs. J’étais donc très fier du groupe et du staff par rapport aux ingrédients qu’ils ont mis sur le terrain. J’appelle ça des défaites positives, tu peux construire dessus, mais il faut valider ça dès vendredi, par une victoire, car on a besoin de points au classement ou dans les têtes.”

Conditions pas idéales

Sur le terrain, les acteurs de cette rencontre savent que la rencontre s’annonce fermée, et pourrait même tourner à la bataille stratégique, si les conditions climatiques ne permettent pas de faire trois passes. "Je pense que ce sera une rencontre hachée, avec pas mal de jeu au pied et de combat, prédit l’arrière rouge et blanc. Ça va être un match compliqué. Les Montois ont un gros jeu au pied, donc il va falloir qu’on arrive à répondre présent avec les ailiers, l’arrière et le dix. Il faudra contrer leur jeu pour essayer d’aller dans leur camp."

C’est aussi dans des conditions extra-sportives pas idéales que les rouge et blanc ont préparé cette rencontre. En début de semaine, l’annonce de l’arrivée, dans le staff de l’US Dax, de Benoît Baby, faite par le président biarrot Jean-Baptiste Aldigé et démentie en suivant par le principal intéressé, a fait chauffer les téléphones portables dans les Landes. Un peu plus tôt, les rouge et blanc avaient dû apprendre à travailler sans leur entraîneur des avants, Hervé Durquety, en arrêt maladie. De quoi déstabiliser l’effectif ? “On fait abstraction de tout ça, pour ne penser qu’au match”, coupe Duprat. "Les joueurs et le staff sont professionnels. Ils savent se mettre dans leur bulle. Ils bossent et font abstraction de ce genre de choses. Tout le monde est hyper concentré, c’est très bien comme ça", poursuit Gufflet, avant d’ajouter, en guise de conclusion : "Nous sommes promus, mais je veux qu’on appréhende ce match dans la peau d’un favori. Nous n’avons aucune raison de faire un complexe d’infériorité par rapport à une grande équipe comme Mont-de-Marsan."