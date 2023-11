Le co-sélectionneur du XV de France féminin souhaite une réaction dans le jeu au sol face au Canada (ce samedi, 4h) après avoir vu ses joueuses perfectibles dans ce domaine lors de la défaite face à l'Australie, dans le Women XV.

Comment avez-vous remobilisé vos joueuses après la défaite contre l'Australie pour rebondir face au Canada ?

Dès le lendemain, on a décrypté ce match de l’Australie en appuyant fort sur les choses qui n’avaient pas fonctionné, dans une volonté de basculer rapidement sur le match suivant. Il était important de prioriser les choses qui n’avaient pas fonctionné mais basculer rapidement était nécessaire pour se focaliser sur ce nouvel adversaire qui arrive. Ça a été très rapide. Le groupe a vite basculé. On a lancé la semaine d’entraînement dès le lundi.

Vous n'avez pas été satisfait par le contenu lors de la rencontre face aux Wallaroos. Sur quoi avez-vous axé cette semaine de travail ?

On se doute bien que les Canadiennes vont cibler certains angles d’attaque pour préparer ce match, des secteurs où on a été en difficulté comme les rucks, la touche. Ce sont des secteurs sur lesquels on a souhaité travailler fort. De manière globale, il faudra qu’on réponde beaucoup plus présent sur le jeu au sol pour pouvoir prendre le dessus sur cette équipe canadienne.

Après avoir joué 13 contre les Néo-Zélandaises et 12 contre les Australiennes, Marine Ménager sera sur l'aile contre le Canda. Pourquoi user de sa polyvalence ?

Ce sont les postes sur lesquels elle joue régulièrement. 12/13, c’est lié aux lancements. Globalement, dans notre organisation offensive ou défensive, le poste de 12 ou 13, peu importe le numéro qu’il y aura dans le dos, les tâches seront identiques hormis les lancements spécifiques. Marine a également un passé à l’aile que l’on connaît tous. On a la chance d’avoir une joueuse très complète à différents postes. On souhaitait aussi pouvoir la voir à ce poste, sans compter qu’elle est également notre vice-capitaine. C’était important de l’avoir aussi sur le terrain.

Vous jouez cette rencontre face aux Canadiennes un an après les avoir rencontrées lors de la petite finale de la Coupe du monde, est-ce encore dans vos mémoires ?

Le Canada a évolué, a déjà pas mal joué depuis. On est vraiment concentré sur notre groupe, qui a également changé. Le match de l’an dernier est déjà très loin. Le contexte n’est pas le même non plus. Aujourd’hui on est à trois matchs de disputés, alors qu’à l’époque, il y avait cinq matchs de joués. On est plus concentré sur ce qu’elles ont fait récemment face à de grosses équipes comme l’Angleterre. C’est une équipe qui est en train de grandir. Il sera important d’aborder ce match en essayant de s’opposer à leurs points forts et faire en sorte que l’angle d’attaque qu’elles puissent utiliser, on puisse les contrer là-dessus. On est passé à autre chose. On est sur un nouveau cycle et c’est important qu’on l’aborde dans ce sens-là.

Axelle Berthoumieu et Madoussou Fall ont déclaré forfait pour cette rencontre, avez-vous plus de précisions sur leurs blessures ?

On a besoin d’avoir plus d’examens en France pour avoir plus d’infos. Notre volonté était qu’elles puissent repartir au plus vite en France pour connaître vraiment la durée de leur indisponibilité.