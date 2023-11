La Coupe du monde s'est terminée avec le quatrième sacre des Boks samedi soir mais avant de tourner la page, il est temps de faire le bilan. Aujourd'hui, focus sur les plus beaux essais de ce Mondial. Votez pour celui que vous préférez !

Festival de passes pour les Bleus

Difficile de ne retenir qu'un essai des Bleus sur cette Coupe du monde mais le choix s'est finalement porté sur celui de Charles Ollivon face à la Namibie. Jalibert récupère une chandelle et c'est parti ! Il bat un premier défenseur avant de donner à Antoine Dupont qui redonne à Jalibert. Chistera de l'ouvreur bordelais pour Penaud qui redonne à Jalibert qui peut enfin servir Ollivon. Une course de plus de 60 mètres.

Fakatava, comme un arrière

Japon - Argentine, un dernier match de poules aux allures de huitième de finale. Et alors que les Pumas frappaient fort d'entrée de jeu avec Chocobares, le Japon n'allait pas tarder à répondre et de quelle façon ! Positionné comme un ailier le deuxième ligne japonais Amato Fakatava tape un coup de pied par-dessus la défense. Le rebond est favorable, la pointe de vitesse est suffisante pour saisir le ballon et voilà Fakatava dans l'en-but. Un geste digne des meilleurs trois-quarts !

Le premier essai des Chiliens en Coupe du monde

Les Chiliens ont fait une entrée fracassante dans ce Mondial. Lors du premier match de leur histoire en Coupe du monde, face au Japon, le Chili n'aura pas attendu plus de cinq minutes pour connaître la joie de plonger dans l'en-but. L'essai collectif par excellence. L'arrière se saisit du ballon, trouve un espace avant de donner à son demi de mêlée. Et l'action aurait pu ne jamais se poursuive puisque le ballon est cafouillé mais l'ouvreur chilien le récupère pour inscrire le premier essai du Chili en Coupe du monde.

L'opportunisme des Roumains face à l'Irlande

Tout le monde l'oublie mais la Roumanie a inscrit le premier essai de la rencontre face à l'Irlande ! Alors oui, l'histoire retiendra surtout que les Roumains ont pris une rouste face au XV du Trèfle mais ils auront tout de même eu le mérite d'inscrire le premier essai de la rencontre et de mener au score face à l'un des favoris au titre. Sur un jeu au pied des Irlandais, l'ouvreur roumain récupère le ballon et fonce tout droit traversant la défense qui s'est fait surprendre. Et c'est le demi de mêlée qui était au soutien qui s'offrira l'essai.

Aki tout en puissance

Le centre irlandais n'a eu besoin de personne pour passer en revue toute la défense néo-zélandaise. En quart de finale du Mondial, Bundee Aki a reçu le ballon des mains de Jonathan Sexton et s'est ensuite offert un festival dans les vingt-deux mètres noirs. Rieko Ioane, Shannon Frizell, Tyrel Lomax, Aaron Smith, les quatre All Blacks n'ont pas pu stopper le bulldozer du Connacht, qui a enchaîné crochet intérieur, raffut et percussion.

Une passe venue d'ailleurs

Face à la Géorgie, les Fidji se sont sortis d'un bien mauvais piège tendu par les Lelos grâce à la dextérité fabuleuse de Levani Botia. Après une longue séquence ballon en main dans le camp géorgien, le flanker rochelais a cavalé sur une dizaine de mètres avant de tomber au sol et d'adresser une merveille de passe après contact pour Vinaya Habosi. Le Racingman n'avait plus qu'à allonger sa course pour terminer dans l'en-but.