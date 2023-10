Les champions du monde sud-africains sont arrivés en héros à l'aéroport de Johannesbourg, ce mardi midi. Au milieu d'une foule incroyable, les coéquipiers de Siya Kolisi ont commencé une tournée du trophée William Webb-Ellis.

Les prophètes sont de retour au pays. Trois jours après la victoire de l'Afrique du Sud en finale de la Coupe du monde, les Springboks ont été accueillis en triomphe à l'aéroport de Johannesbourg, ce mercredi midi. Dès les premières heures de la journée, les supporters sud-africains ont envahi le hall principal de l'aéroport et ont attendu leurs champions en chantant Zombie, le fameux titre de The Cranberries, en remplaçant le titre de la chanson par "Rassie", le prénom d'Erasmus, directeur du rugby sud-africain.

À douze heures pétantes, les champions du monde ont finalement atterri à Johannesbourg dans une ambiance incandescente. Avec son rayonnant sourire, Siya Kolisi est arrivé le premier au milieu de la foule locale en présentant fièrement le trophée William Webb-Ellis. Acclamé de toutes parts et aspergé d'eau et de champagne, le capitaine des Springboks a ensuite prêté la coupe à Eben Etzebeth, Bongi Mbonambi et consorts. L'aéroport s'est ensuite transformé en boîte de nuit géante, avec plusieurs tubes actuels, enivrant l'incroyable foule présente.

Siya Kolisi, drapeau sur les épaules, a ensuite pris la parole lors d'une conférence de presse en rendant hommage au peuple sud-africain. "On veut dire merci aux Sud-Africains. Le tournoi a été long et dur mais on a réussi à gagner une nouvelle fois cette Coupe du monde. Les choses ont beaucoup changé depuis 2019, aujourd'hui les gens nous attendaient au tournant, pas comme il y a quatre ans. On voulait apporter de la joie pour l'Afrique du Sud. Nous avons une équipe avec beaucoup de diversité, avec des chemins et des parcours différents. Le staff a tout mis en place pour que nous atteignions notre but. Ce trophée est aussi pour tous ceux qui souffrent et qui vivent avec peu de ressources, dans des endroits difficiles. Je veux dire aux enfants de ces quartiers que c'est possible, même si vous n'avez pas de chaussures ou pas assez à manger sur la table. C'est pour vous ! Nous sommes tous différents, et c'est pour cela que nous aimons l'Afrique du Sud. Certains vont arrêter, d'autres sont plus jeunes et seront là dans quatre ans mais c'est tellement beau ! Pendant vingt semaines on a tout le temps vu les mêmes personnes parfois c'était un peu dur donc cela fait vraiment plaisir d'être de retour au pays"