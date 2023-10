Selon nos informations, le pilier droit des Pumas Francisco Gomez-Kodela devrait prochainement rejoindre le Stade français en tant que joker médical du Géorgien Giorgi Melikidze, actuellement blessé au cou.

Le Stade français devrait récupérer un nouveau Mondialiste. Selon nos informations, Francisco Gomez Kodela va rejoindre le club de la capitale en qualité de joker médical. Face à la blessure au cou de Giorgi Melikidze, le Stade français a choisi de se tourner vers le pilier argentin (38 ans ; 33 sélections). Passé par Biarritz, Bordeaux-Bègles, et Lyon pendant sept saisons, le Puma est un grand habitué du Top 14 et devrait soulager la mêlée parisienne en apportant sa technique et son expérience.

Pour rappel, le Stade français a vu arriver Brad Weber, Sékou Macalou et Joe Marchant de retour de la Coupe du monde. Des atouts de poids qui devraient permettre aux Parisiens de relever la tête après une défaite sèche à Bayonne (16-3) et les blessures de Joris Segonds et Hugo Zabalza. Pour la cinquième journée de Top 14, les hommes du tandem Labit-Ghezal reçoivent Castres, samedi à 17 heures.