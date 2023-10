Très touché, le capitaine des All Blacks n'a pas voulu polémiquer sur le carton rouge qu'il a reçu, mais a voulu rendre hommage à ses coéquipiers qui, malgré l'infériorité numérique, ont su maintenir leur équipe dans le match.

Quel est votre sentiment après cette défaite à chaud ?

Ce revers fait tellement mal. C'est difficile de trouver des mots pour l’expliquer. On a tellement mal, tellement. Je suis dégoûté, déçu, surtout pour mes coéquipiers qui ont dû jouer à 14 pendant près de 50 minutes. Ils ont fait preuve d’un courage incroyable. On a une équipe de guerriers. Je suis très fier du groupe qui est revenu et nous a donné une chance de l'emporter. C'est un groupe fantastique qui accorde énormément d'importance à porter le maillot Blacks, à rendre fier tous les Néo-Zélandais. Il y a beaucoup de cœurs brisés dans le vestiaire ce soir...

Que pensez-vous du carton rouge qui vous a été attribué ?

Sur le moment, j’étais surpris, mais durant ce tournoi toutes les zones d’impact autour de la tête ont été très surveillées par les arbitres. Je n’ai pas à commenter cette décision. Je vais devoir vivre avec cela toute ma vie.

Un mot sur votre adversaire ?

Bravo à l'Afrique du Sud. Ils conservent leur titre. C'est une équipe fantastique. Ils ont connu un parcours compliqué et ils ont prouvé qu'ils savaient gagner.