Réduits à 14 après la demi-heure de jeu, par le carton rouge de leur capitaine Sam Cane, les Blacks étaient aussi handicapés par une charnière plus qu’en demi-teinte.

La meilleure note

4. Brodie Retallick (8/10) : Le deuxième ligne a été auteur d’un très, très gros match ! À 32 ans, Retallick a livré une grande finale étant le maître des airs, notamment en touche où ses contres ont fait mal aux Springboks (24e, 28e, 39e et 61e). Présent en défense, mais aussi sur les phases offensives, où il était souvent le premier soutien. Remplacé par Dalton Papali’i (70e).

Après avoir gagné leurs trois rencontres à élimination directe d'un petit point, les Boks sont champions du monde pour la quatrième fois de leur histoire !#RWC2023 #RWCFinal pic.twitter.com/n9w2WSfAsq — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 28, 2023

Les pires notes

7. Sam Cane (cap) (4/10) : Il aura fait tourner le match. En tout cas, son plaquage haut sur Kriel sanctionné d’un jaune "bunker" transformé à raison en rouge (33e) aura handicapé ses partenaires. Ses supporters pourront rétorquer que quand il est sur le terrain, les Blacks gagnent, et quand il est absent (match d’ouverture face aux Bleus, et les deux tiers de la finale), ils perdent. Son apport en défense et son leadership auront manqué aux Néo-Zélandais, notamment durant la deuxième période où ils courraient après le score.

10. Richie Mo’unga (3/10) : L’ouvreur est passé à côté de sa finale. Il a commis beaucoup trop de fautes de mains, a distillé un jeu au pied approximatif et des passes à contre temps avant un coup d’éclat sur l’essai de Smith (55e) invalidé par la vidéo à juste titre. Remplacé par McKenzie (75e).

L'ensemble des notes

1. Ethan de Groot (5/10)

2. Codie Taylor (3/10)

3. Tyrel Lomax (5/10)

5. Scott Barrett (5/10)

6. Shannon Frizell (4/10)

8. Ardie Savea (6/10)

9. Aaron Smith (5/10)

11. Mark Tele’a (7/10)

12. Jordie Barrett (5/10)

13. Rieko Ioane (4/10)

14. Will Jordan (3/10)

15. Beauden Barrett (5/10)