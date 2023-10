Défaits d’un tout petit point dans cette finale de Coupe du monde, les All Blacks ont payé cher le carton jaune, transformé en rouge par le "bunker", de leur capitaine Sam Cane.

Si les supporters français se posaient encore la question d’un éventuel dysfonctionnement de l’arbitrage vidéo au Stade de France après le quart de finale perdu par les Bleus de Galthié, dans les circonstances que l’on connaît, sans doute ont-ils été rassurés samedi soir en regardant la finale de cette Coupe du monde entre l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Évidemment, on ironise. On caricature un peu. Mais au regard du nombre de situations qui n’ont pas été "checkées" lors de la rencontre du XV de France, certains se posaient encore la question. Wayne Barnes a levé les derniers doutes. L’arbitre anglais de ce dernier round a fait appel à quatre reprises à son "TMO". Quatre situations qui l’ont conduit à sortir à quatre cartons jaunes, dont l’un a été transformé en rouge par le "bunker". Sam Cane, capitaine des All Blacks, restera dans les annales comme le premier joueur expulsé d’une finale de Coupe du monde.

Le rôle de l'arbitrage vidéo

On jouait donc la 28e minute de la rencontre quand l’épaule du troisième ligne néo-zélandais a heurté le visage de Jesse Kriel. Jusque-là, les Boks dominaient les débats et le tableau d’affichage (9-3). On pensait alors que le sort de cette finale venait définitivement de basculer. Seulement, c’était sans compter sur la résilience des Kiwis… et la perte de Bongi Mbonambi sur blessure dès le début de la partie. Le talonneur sud-africain, victime d’un déblayage en dehors de la règle par le troisième ligne Shannon Frizell, qui écopera du premier carton jaune de la rencontre, a fait cruellement défaut à son équipe. Et pour cause. Son remplaçant Deon Fourie s’est révélé catastrophique sur les lancers en touche, offrant cinq munitions aux Blacks et leur permettant de longtemps rester dans la partie.

Si l’on vous parle ici de l’arbitrage vidéo, c’est qu’il a joué un rôle considérable sur le scénario de la fin de match. En effet, les deux derniers cartons jaunes ont été attribués à Siya Kolisi (46e) pour un coup de tête (involontaire) dans le visage d’Ardie Savea et à Cheslin Kolbe pour un en-avant volontaire (72e). Deux périodes de dix minutes qui ont permis aux Blacks, auteurs du seul essai de cette finale, d’espérer remporter un quatrième titre de champion du monde. Las, ils ont échoué d’un tout petit point. Comme la France et l’Angleterre avant eux...