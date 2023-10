Les Springboks ont remporté leur deuxième titre mondial de suite grâce à un très grand Pieter-Steph du Toit dont l’abattage défensif a largement usé les Néo-Zélandais. De son côté, le talonneur remplaçant Deon Fourie a compensé ses lancers contrés par une énorme activité dans le jeu.

Les meilleures notes

8/10 : Pieter-Steph du Toit

Le colosse de la troisième ligne sud-africaine a joué un rôle de premier rang dans la vaste entreprise de démolition menée par les Boks. A la mi-temps, il affichait déjà 14 plaquages pour un seul manqué. Souvent placé en bout de ligne en défense, il a mis les ailiers néo-zélandais sous pression, notamment dans la zone de Will Jordan en première et en début de deuxième mi-temps. On l’a vu remuer du All Blacks toute la partie, et en particulier les premiers porteurs comme Ardie Savea ou Scott Barrett. En deuxième mi-temps, il a souvent été sollicité en touche au niveau du premier bloc pour assurer les prises. Son plaquage autoritaire sur Jordie Barrett en toute fin de rencontre illustre à merveille sa puissance destructrice. Il termine la rencontre avec 28 plaquages.

7/10 : Faf de Klerk

Un véritable poison. Voilà comment on pourrait décrire Faf de Klerk qui, une fois de plus, déploya toute son énergie pour mettre sous pression ses adversaires. Tentatives d’arrachages, départs derrière sa mêlée, agressions répétées sur Aaron Smith. Au total, le blondinet des Boks totalisa 13 plaquage, confirmant son rôle de sentinelle autour de sa mêlée.

6/10 : Cheslin Kolbe

Véritable feu follet de la ligne d’attaque springbok, c’est dans le secteur du jeu au pied que Kolbe a posé le plus de problème aux Néo-zélandais avec ses coup de pied courts dans le dos qui ont semé la zizanie dans la défense néo-zélandaise. Seulement, il a largement terni son bilan en commettant un en-avant volontaire en toute fin de rencontre qui laissa ses partenaires en infériorité numérique. Heureusement, cela n’a pas privé les Boks de la victoire finale. Mais Kolbe passa le reste de la rencontre le visage dans son maillot, refusant de voir le match.

Cheslin Kolbe 1-0 Will Jordan \ud83d\udd25



Kwagga Smith with the assist#RWC2023 | #RWCFinal pic.twitter.com/2Za78ofHuy — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) October 28, 2023

6/10 : Bongi Mbonambi / Deon Fourie

Impossible de noter Bongi Mbonambi, sorti après deux minutes de jeu après une frayeur au genou causée par un déblayage de Frizell pour lequel il écopa d’un carton jaune. Deon Fourie connut un match difficile, contré à trois reprises sur la seule troisième mi-temps. Son calvaire infligé par Brodie Retallick se poursuivit en deuxième mi-temps, mais l’ex-joueur de Grenoble et de Lyon compensa par une activité énorme avec ou sans le ballon, avec notamment 17 plaquages en moins d’une heure.

Après avoir gagné leurs trois rencontres à élimination directe d'un petit point, les Boks sont champions du monde pour la quatrième fois de leur histoire !#RWC2023 #RWCFinal pic.twitter.com/n9w2WSfAsq — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 28, 2023

Toutes les notes

1. Steven Kitshoff 6/10

2. Bongi Mbonambi / Deon Fourie 6/10

3. Frans Malherbe 7/10

4. Eben Etzebeth 5/10

5. Franco Mostert 6/10

6. Siya Kolisi (cap.) 6/10

7. Pieter-Steph du Toit 8/10

8. Duane Vermeulen 6/10

9. Faf de Klerk 7/10

10. Handré Pollard 7/10

11. Cheslin Kolbe 6/10

12. Damian de Allende 4/10

13. Jesse Kriel 6/10

14. Kurt-Lee Arendse 6/10

15. Damian Willemse 5/10