Le sélectionneur Néo-Zélandais n’a pas vraiment compris toutes les décisions arbitrales et notamment sur les cartons distribués au cours de cette finale perdue face à l’Afrique du Sud. Mais, il voulait surtout retenir l’attitude de ses joueurs qui se sont donnés les moyens de croire en la victoire même en jouant en infériorité numérique.

Quelle est votre première réaction après cette défaite ?

Je suis fier des joueurs. Ils ont surmonté ce carton rouge et se sont battus. Ils ont tout donné pour tenter de gagner, c’est fort. Je ne pense pas qu’on ait fait quoi que ce soit de travers, c’était un vrai bras de fer. Les deux équipes ont eu leur chance. Je suis fier de la façon dont mes joueurs se sont battus. On est passés à un cheveu, ça fait mal.

Et sur le match...

C’était une sacrée finale. Il y a toujours beaucoup d'émotions, dans les deux camps, et ça a encore été le cas, vu le score : 12-11. Je tiens à féliciter l'Afrique du Sud pour la ténacité dont elle a fait preuve. Pour nous, c'est un crève-cœur et je regarde l'effort de notre équipe. Nous nous sommes donné une très bonne chance en seconde période, malgré les dégâts causés par le carton rouge.

Dans quel état d’esprit étaient vos joueurs ?

Ces joueurs sont fiers d’être des All Blacks, ils sont fiers d’avoir représenté leur pays et se sont battus comme jamais pour en arriver là. Je suis fier de ce que nous avons fait et de la façon dont nous nous sommes battus. Bravo à l’Afrique du Sud, c’est une grande équipe. Ils ont gagné quelques matchs de peu. Ils sont très forts. C’est vrai que c’est une victoire unique pour eux, mais c’est aussi dur pour nous. Mais bon, on n’aurait pas pu faire mieux. On a tout donné. »

Qu’avez-vous pu dire à votre capitaine Sam Cane qui a été expulsé ?

Je pense que nous avons tous vu comment Sam a contribué à notre équipe et notre jeu depuis longtemps. Il est digne d’être le capitaine des All Blacks. Je suis très fier d’être son entraîneur. C’est une journée dure et j’imagine qu’il sera très ému. Regarde d’abord la décision et je me dis que ce sont des choses qui peuvent arriver, mais je veux surtout retenir le cœur et l’âme de l’équipe pour rester dans le combat. C’est grâce à l’esprit du groupe et des leaders et Sam en fait partie même s’il n’était plus sur le terrain.

Et quel est votre avis sur le carton rouge de Sam Cane ?

Je ne veux pas que le match soit une occasion de parler des cartons. C'est arrivé. Nous aurons tout le temps de l'analyser. Notre sport a quelques problèmes qu'il doit régler. Ce n'est pas de l'aigreur. Il y a eu deux incidents similaires, un rouge et un jaune (pour Siya Kiloisi).

Que pensez-vous du TMO ce soir ?

Ce n'est pas ce soir qu’il faut parler de ça. Nous avons eu droit au même comportement de la part du TMO que lors de la série irlandaise de l'année dernière, le même TMO. Nous nous attendions donc à ce que nous avons reçu.

Qu’avez-vous pensé de l’Afrique du Sud ?

Ils sont forts, ils connaissent leur jeu. Ils sont expérimentés et ils sont très tenaces avec trois victoires très serrées dans ce tournoi pour en témoigner. Ils ont la capacité de faire jouer les matchs à leur rythme.

Avez-vous le sentiment d’avoir eu plus d’occasions que les Sud-Africains ?

Il serait faux de dire que nous avons eu toutes les occasions, ils en ont eu aussi. La pression était forte et des joueurs ont commis des erreurs inhabituelles en raison de cet environnement . Nous nous sommes repris, nous avons marqué un essai, il a été refusé et nous avons marqué un autre essai juste après. On s’est donné toutes les chances pour en marquer un autre, mais ça n'a pas été le cas. Nous sommes tous déçus. Nous voulions désespérément gagner, mais je suis aussi fier. Nous avons eu la bonne attitude pour jouer contre une équipe puissante. Nous avons largement contribué à cette finale riche en rebondissements.

Que retiendrez-vous de votre mandat à la tête des All Blacks ?

Je dirais qu'il y a eu beaucoup plus de hauts et de bas. Mais être sélectionneur des All Blacks est un privilège. J'ai eu le privilège de faire partie d'un groupe spécial. Quel est le fait marquant de cette aventure ? C’est cette finale. Nous avons perdu, mais en tant qu'entraîneur, vous voulez que votre équipe soit sur la grande scène et qu'elle donne le meilleur d'elle-même, ce qu'elle a fait. Je ne pourrais pas être plus fier.