Ce samedi soir, Cheslin Kolbe a soulevé la Coupe Webb Ellis pour la deuxième fois de sa carrière. Un trophée de plus à sa collection... Retour sur le palmarès hors normes de l'ailier star des Boks !

Cheslin Kolbe a soulevé la Coupe du monde pour la deuxième fois de sa carrière le soir de ses 30 ans. N'est-ce pas là le plus beau des cadeaux d'anniversaire ? Difficile de dire le contraire quand on sait ce que représente ce trophée. Au-delà de l'anecdote, l'ailier des Springboks a ajouté un titre de plus à un palmarès colossal.

Le Sud-Africain en qui personne ne croyait vraiment à cause d'un gabarit quoi ne collait pas assez aux "normes" du rugby a rapidement fait taire toutes les critiques. Et c'est à sept qu'il commencera à rentrer dans les radars des clubs sud-africains. En 2013 il remportera son premier titre avec une médaille au tournoi du World Rugby Sevens Series de Las Vegas. Ses performances et la rapidité qu'on lui connaît l'amèneront très vite au rugby à quinze où il fera ses débuts en tant que joueur professionnel avec la Western Province en Vodacom Cup avant de rejoindre les Stormers. Voilà pour la genèse de l'histoire.

En 2014 Cheslin Kolbe soulève son premier trophée, la Currie Cup. L'ailier qui peut également jouer à l'arrière commence alors à rentrer dans les radars français. À noter qu'il dispute trois finales de la Currie Cup, trois saisons d'affilée (2013, 2014 et 2015).

De Toulouse à la sélection, les années où Kolbe rafle tout

L'année 2019 est certainement la plus prolifique pour Kolbe. Il remporte le Rugby Championship avec les Boks avant de glaner son premier titre de Champion du monde. Cette même année, il remporte le Bouclier de Brennus avec le Stade toulousain où il a débarqué lors de la saison 2017-2018. Cheslin Kolbe a explosé aux yeux du monde.

En 2021, l'ailier fait le doublé avec les hommes d'Ugo Mola, un Brennus de plus et une Coupe d'Europe. Rien que ça. À l'issue de la saison 2021-2022 il fait le choix de quitter le club où il a fait ses premiers pas en Top 14 pour se diriger du côté de Toulon. En 2022, il est finaliste de la Challenge Cup sous les couleurs du RCT avant de remporter le trophée la saison suivante. Partout où il passe, Cheslin Kolbe connaît le succès. Et dans tout ça on aurait presque oublié une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Rio en 2016.

Pour résumer, deux Coupes du monde, un Rugby Championship, deux Brennus, une Currie Cup, une Champions Cup, une Challenge Cup et une médaille aux JO. Oui, Cheslin Kolbe est l'un des joueurs actuels les plus titrés du monde ovale... Et on peut aussi compter les distinctions personnelles : meilleur joueur du Top 14 en 2018-2019, meilleur joueur du Top 14 à la coupe du monde 2019, plus bel essai de la saison de Top 14 en 2018-2019, l'Oscar monde du Midi olympique en 2019... Et celui qui vient de glaner une deuxième Coupe du monde ne semble pas prêt de s'arrêter en si bon chemin !