Ce dimanche, le Top 14 fait son grand retour après une longue coupure pendant la Coupe du monde. Lors de cette 4ème journée, nous voyons l'Usap signer sa première victoire face à Pau, tandis que Toulouse devrait prendre la mesure de l'Union Bordeaux-Bègles.

Bayonne - Stade français

Les Bayonnais ont besoin de points, et la réception du Stade français est la parfaite occasion d'en empocher. N'ayant reçu qu'une fois cette saison (victoire contre Toulouse), les Basques ne sont pas en danger mais n'ont pas le droit à l'erreur sur leur terrain, au risque de voir la zone rouge se rapprocher. En face, les Parisiens sont les seuls à avoir signé un trois sur trois avant la coupure et viennent à Jean-Dauger pour signer le gros coup. Néanmoins, la tâche ne sera pas aisée face à Camille Lopez et les siens, impériaux à domicile depuis de longs mois.

Notre pronostic : victoire de l'Aviron bayonnais

Perpignan - Pau

Avec trois défaites en autant de rencontres, les Perpignanais n'ont plus de temps à perdre, au risque de se faire décrocher en fond de grille. Face aux Palois, deuxièmes du classement avant cette quatrième journée, l'Usap va tenter de débloquer son compteur de victoires devant ses supporters. Pour faire la différence, les Catalans pourront compter sur quelques mondialistes, et notamment Tommaso Allan, l'international italien, qui devrait être aligné. Des renforts de poids pour une formation qui va défier des Béarnais sans grande pression.

Notre pronostic : victoire perpignanaise, bonus défensif pour la Section

Lyon - Clermont

Avec Baptiste Couilloud et Romain Taofifenua, les Lyonnais pourront compter sur du lourd face à l'ASM. Les deux internationaux français devraient fouler la pelouse du Matmut de Gerland lors de cette quatrième journée. Huitièmes au classement, les Rhodaniens ont l'occasion de se rapprocher du top 6, voire de l'intégrer. Face à eux, les joueurs de Fabien Gengenbacher vont retrouver des Auvergnats qui n'ont pas loupé leur départ et qui sont à la recherche de leur premier succès à l'extérieur de la saison. Une partie qui s'annonce serrée.

Notre pronostic : victoire de Lyon

Montpellier - Racing 92

Quand on regarde le classement, la place du MHR peut intriguer après trois matchs. Les Héraultais sont à l'heure actuelle treizièmes de ce Top 14 donc autant vous dire que la victoire est obligatoire contre le Racing 92. Les protégés de Richard Cockerill ont encaissé deux sévères défaites avant la trêve et doivent relever la tête après cette coupure. De leur côté, les Franciliens n'ont pas vraiment de pression et peuvent jouer libérés sur le terrain du GGL Stadium, ce qui pourrait faire la différence. Nolann Le Garrec, Camille Chat ou encore Thomas Laclayat pourraient faire mal aux Montpelliérains.

Notre pronostic : victoire étriquée de Montpellier, bonus défensif pour le Racing

Toulon - Oyonnax

Tout comme le Lou, le RCT va retrouver des forces pour recevoir Oyonnax sur la pelouse de Mayol. De retour de la Coupe du monde, Charles Ollivon et Gabin Villière devraient débuter ce match face au promu aindinois. Ces deux hommes peuvent changer beaucoup de choses chez les Varois, qui pourront également compter sur d'autres cadres revenus du Mondial comme Duncan Paia'aua. De ce fait, difficile de voir les protégés de Joe El-Abd venir faire un coup dans l'antre toulonnais.

Notre pronostic : victoire bonifiée du RCT

La Rochelle - Castres

Avec dix points au compteur en trois sorties, le CO a réalisé un excellent début de saison. Les Tarnais vont rapidement devoir se remettre dans le rythme car c'est un difficile déplacement qui les attend ce dimanche. Les Rochelais les attendent de pied ferme du côté de Deflandre. Neuvièmes avec une seule victoire au compteur, les Rochelais auront la volonté de rester invaincus à la maison pour garder les six premières positions à portée de fusil. Pour cela, il faudra faire tomber des Castrais toujours généreux dans le combat et qui ne seront pas contre l'idée de signer un immense exploit. Ce duel promet !

Notre pronostic : victoire de La Rochelle

Toulouse - Bordeaux-Bègles

C'est le choc de cette quatrième journée. Depuis plusieurs saisons, le Stade toulousain et l'Union Bordeaux-Bègles ont pris l'habitude de nous offrir des rencontres tendues. Ce dimanche soir, les deux formations seront privées de nombreux internationaux, mais les Haut-Garonnais pourront compter sur le talonneur Peato Mauvaka. Toutes deux avec deux victoires en poche depuis le début de cette saison, cette partie est l'occasion de s'installer confortablement dans le top 6. Pour l'UBB, ce serait une énorme performance que de faire tomber les Toulousains à Ernest-Wallon.

Notre pronostic : victoire de Toulouse