Pour la première fois depuis sa non-sélection en équipe de France pour la Coupe du monde, le demi de mêlée est revenu sur cette période particulière, rendue encore plus irréelle à la suite de la blessure d'Antoine Dupont. Même s'il n'a pas souhaité répondre à la question, son avenir avec le maillot des Bleus s'écrit en pointillé.

Comment allez-vous après ces dernières semaines ?

Je vais bien. Je suis à fond dans le projet du RCT. Ça fait un petit moment que j'essaie de faire le deuil de cette Coupe du monde. Ça a été une grosse déception. Il faut avancer. Toulon m’a bien accueilli, aussi bien le staff que les joueurs. J’ai eu des échéances précises après ma non-sélection. C’est une période assez difficile quand tu es joueur… Tu t’entraînes sans carotte, sans aucun match. Sachant qu’il y a une Coupe du monde qui se joue, ce n’est pas évident. Je me suis raccroché à ce que je pouvais contrôler.

Avez-vous suivi la compétition malgré cette déception ?

Je me suis forcé à regarder la Coupe du monde parce qu’il y a des mecs qui comptent. J’ai vécu de longues semaines avec ce groupe avec des moments marqués par l’émotion, jusqu’à la fin. C’était inimaginable de ne pas les regarder. J’étais un peu dans un entre-deux, c’est un sentiment difficile à expliquer. Mais quand tu vis une telle déception, c’est toujours difficile.

Avez-vous eu un espoir d'être rappelé à la suite de la blessure d’Antoine Dupont ?

J’avais pris le temps de me remettre dans le bain avec Toulon. Au Campus RCT, on me disait de faire attention après la blessure de Toto (Dupont). Il fallait que je me tienne prêt. Mais, par chance, il a pu jouer. J’étais entre deux chaises.

Le staff des Bleus a-t-il pris le temps de discuter avec vous durant cette période ?

Je n’ai pas eu d’appel. Ils ont voulu garder Antoine, et c’est légitime. Au fond de moi, quand tu penses au groupe, il fallait que Dupont reste avec les Bleus. Si j’avais pensé le contraire, je n’aurais pensé qu’à ma gueule. Je ne suis pas comme ça. J’espérais qu’il n’y avait rien de grave. Puis, il aurait fallu avoir les épaules pour le remplacer. Mais oui, c’était des semaines particulières pour tous les mecs en capacité d’être appelé à jouer.

Cet essai face à Bayonne, lors de la 2e journée, est-ce que c’était un message et à quoi avez-vous pensé lors de ce moment ?

Je pensais à moi, je pensais au fait que j’avais vécu une semaine de merde. Qu’elle se finissait d’une meilleure façon. Mais, le match n’était pas encore gagné. J’avais vécu une semaine compliquée. Tu penses à toi. C’est un soulagement. C’est propre à moi, pas un ressentiment envers quelqu’un, ni pour envoyer un message. J’avais enfin un truc qui me souriait dans la semaine.

Dans votre processus de deuil, êtes-vous soulagé que la Coupe du monde se termine ce week-end ?

Ça fait partie du processus, mais faire le deuil de cette Coupe du monde sera long. Ce n’est pas parce que c’est fini que j’ai fait le deuil. C’était un moment que j’avais coché dans ma carrière, et que je n’arrive pas à accrocher. C’est toujours difficile à encaisser. J’ai essayé de contrôler ce que je pouvais. Ici, je suis engagé dans un projet. Pierre (Mignoni) a été là pour m’aider. Il faut que je sois concentré sur Toulon, à fond. On verra ce qui adviendra pour la suite. Mais au-delà de mon cas personnel, on a tous hâte que ça se termine pour se focaliser sur le Top 14. Tous les joueurs français ont ce sentiment. On a tous eu le sentiment qu’on allait être là au bout, et depuis l’élimination, ça embête tout le monde. Tout le monde avait coché cette date de la finale, personne n’imaginait qu’on n’allait pas être de ce rendez-vous.

Baptiste Serin juste avant le match du RCT contre l'Aviron bayonnais Icon Sport

Vous avez accueilli vos équipiers de l’équipe de France plus tôt que prévu…

Je ne suis pas content de les voir revenir. Si vous me demandez si on a discuté du quart de finale… Je ne pousse personne à en parler. Je sais ce qu’ils ressentent. S’ils ont envie, je suis là pour les épauler, et pour les faire basculer vers Toulon et notamment notre nouveau plan de jeu. On ne demande pas toujours aux coachs de préciser les détails. Il y a beaucoup de relais au niveau du rugby. Ils sont aussi en deuil. Il faut une phase d’acceptation. Ça sera long. Le dénouement est terrible. Maintenant, on suit un protocole mis en place. Je suis certain que Mayol ne se trompera pas pour les accueillir ce dimanche. C’est un public exceptionnel. Ça donne des ailes. Tous les Mondialistes auront un bel accueil.

Qu’avez-vous pensé de ce quart de finale perdu ?

On a un peu évoqué le match avec les internationaux. Puis, on a regardé la demi-finale ensemble. Je ne vais pas relancer les polémiques qu’il y a pu avoir après le match (sourire).

Êtes-vous disponible pour le XV de France ?

On verra. De manière honnête, je ne peux pas dire oui ou non. C’est une décision où tu as besoin d’un aval des coachs. Il y a des choses à prendre en compte. Je ne me prononce pas, mais j’ai bien évidemment une idée sur la question. Pour l’instant, je reste à ma place.