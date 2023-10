Les All Blacks arrivent avec toutes leurs forces. Pour affronter les Springboks en finale de la Coupe du monde, le staff néo-zélandais peut compter sur l'intégralité de ses patrons. Par rapport à la demi-finale, Brodie Retallick retrouve une place de titulaire. Sam Whitelock sera remplaçant.

Les cadres sont tous là pour les All Blacks. Exceptionnels en quarts et en demies, les Néo-Zélandais n'ont pas perdu de soldat en route et peuvent compter sur tout le monde pour disputer la finale de cette Coupe du monde 2023.

De ce fait, la première ligne est toujours la même avec le trio De Groot, Taylor et Lomax qui est aligné. Le seul changement dans le quinze de départ est en deuxième ligne avec la titularisation de Brodie Retallick en lieu et place de Samuel Whitelock. Retallick formera un duo percutant avec Scott Barrett.

En troisième ligne, on retrouve là aussi les habitués avec le capitaine Sam Cane et Ardie Savea.

Smith et Mo'unga formeront la charnière

Derrière, aucune surprise n'est à signaler. Aaron Smith et Richie Mo'unga seront associés à la charnière ce samedi soir. Au centre, Jordie Barrett et Rieko Ioane seront bien là. Beanden Barrett portera lui le numéro quinze, comme d'habitude.

Le XV de départ des All Blacks : 15. B. Barrett ; 14. Jordan, 13. Ioane, 12. J. Barrett, 11. Tele'a ; 10. Mo'unga, 9. Smith ; 7. Cane (cap.), 8. Savea, 6. Frizell ; 5. S. Barrett, 4. Retallick ; 3. Lomax, 2. Taylor, 1. De Groot.

Remplaçants : 16. Taukei'aho, 17. Williams, 18. Laulala, 19. Whitelock, 20. Papali'i, 21. Christie, 22. McKenzie, 23. Lienert-Brown.