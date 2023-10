La fédération anglaise n'accepte pas la décision de World Rugby d'avoir classé sans suite les allégations de racisme qu'auraient subies Tom Curry, proférées par Bongi Mbonambi. La RFU se dit "profondément déçue" de l'absence de poursuites de l'enquête.

L'affaire Bongi Mbonambi n'est pas finie. Alors que World Rugby n'a pas donné suite à l'enquête liée aux accusations de racisme de Bongi Mbonambi à l'encontre de Tom Curry, la fédération anglaise a fait part de son mécontentement via un communiqué de presse. La RFU se dit "profondément déçue de la décision prise par World Rugby. La décision de ne pas présenter les preuves devant un comité disciplinaire indépendant a privé le processus disciplinaire de la possibilité d’entendre la voix de Tom Curry et d’évaluer de manière indépendante son récit de ces événements graves, ainsi que les autres preuves disponibles".

Un précédent en 2022 ?

La fédération anglaise "soutient pleinement Tom Curry dans son discours sur le comportement raciste qu'il a subi alors qu'il jouait pour l'Angleterre contre l'Afrique du Sud". Pour rappel, le flanker anglais a informé l'arbitre de la demi-finale du Mondial qu'il avait entendu des propos racistes de la part de Bongi Mbonambi. Le talonneur sud-africain aurait traité Tom Curry de "white cunt" (s*lope de blanc) durant la rencontre opposant le XV de la Rose aux Springboks. La RFU fait également état d'un incident similaire à l'automne 2022, lors d'un test-match.

World Rugby a clos l'affaire Mbonambi, estimant qu'il n'y avait pas assez de preuves accablant le talonneur sud-africain, accusé de propos racistes à l'encontre de l'Anglais Tom Curry, lors de la demi-finale de la Coupe du monde...https://t.co/BsA3PxI4XD — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 26, 2023

Le communiqué intégral de la RFU :

La RFU soutient pleinement Tom Curry dans son discours sur le comportement raciste qu'il a subi alors qu'il jouait pour l'Angleterre contre l'Afrique du Sud.

Lors du match entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud, le samedi 21 octobre 2023, Tom Curry a signalé à l'arbitre qu'il avait été victime d'insultes racistes de la part de Mbongeni Mbonambi.

L'enquête ultérieure de World Rugby a été informée par Tom Curry qu'il avait également été victime des mêmes abus, de la part du même joueur, lors du test d'automne 2022. World Rugby a annoncé aujourd'hui sa décision de ne pas porter d'accusations pour aucun des deux incidents.

La RFU est profondément déçue par la décision prise par World Rugby. La décision de ne pas présenter les preuves devant un comité disciplinaire indépendant a privé le processus disciplinaire de la possibilité d’entendre la voix de Tom Curry et d’évaluer de manière indépendante son récit de ces événements graves, ainsi que les autres preuves disponibles.

Dans leur soutien total et continu à Tom, la RFU et l'équipe d'Angleterre condamnent les abus dégoûtants que lui et sa famille ont subis sur les réseaux sociaux parce qu'il a eu le courage de mettre en avant un comportement inacceptable qui n'a pas sa place dans la société ou sur le terrain de rugby, aux yeux du public.

Les abus, quels qu’ils soient, ne sont pas acceptables et vont à l’encontre des valeurs fondamentales du rugby. Il est important qu'il soit sûr et acceptable que toutes les personnes impliquées dans le rugby à XV puissent faire part de leurs préoccupations, et la RFU continue d'encourager tout le monde à signaler tout comportement inacceptable dans le jeu.