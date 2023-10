Ce que dit la règle de l'inertie

la règle de l'en-avant. Cela fait suite à une démonstration australienne en 2011 lors de la Coupe du monde, où ces derniers avaient effectué un montage montrant qu'il n'y avait pas toujours en-avant quand un joueur reprenait un ballon passé en étant devant la position du passeur. Tout cela en faisant l'application des lois de la physique et de l'inertie. En revanche, la règle de l'en-avant est très claire : Il n'existe pas de règle de l'inertie et il s'agit là d'une appréciation del'en-avant. Cela fait suite à une démonstration australienne en 2011 lors de la Coupe du monde, où ces derniers avaient effectué un montage montrant qu'il n'y avait pas toujours en-avant quand un joueur reprenait un ballon passé en étant devant la position du passeur. Tout cela en faisant l'application des lois de la physique et de l'inertie. En revanche, la règle de l'en-avant est très claire :

"Quand un joueur perd la possession du ballon qui poursuit sa course vers l’avant, ou quand un joueur propulse le ballon du bras ou de la main vers l’avant, ou lorsque le ballon touche la main ou le bras, poursuit sa course vers l’avant et touche le sol ou un autre joueur avant que le joueur d’origine puisse l’attraper."

Son objectif

Je ne pense pas qu'il y avait un objectif particulier suite à l'adoption de cette vision. C'est plus une volonté de se rapprocher techniquement de faits de jeu ayant évolué avec la technique. Ces mêmes faits de jeu sont joués avec une vitesse qui n'a cessé de croître, mais aussi une forme de réalité constatée.

L'opportunité que l'inertie offre aux joueurs

Les joueurs peuvent faire une passe en pleine vitesse avec un ballon qui peut "voyager" vers l'avant à condition que la direction du ballon à la sortie des mains lors de la passe, soit à minima latérale ou vers l'arrière.

L'opportunité qu'elle offre pour les arbitres

d'opportunité aux arbitres. Au contraire, elle a fait naître des difficultés dans la lecture des décisions quant à cette situation pour le grand public et une forme d'incompréhension, donc une situation d'inconfort. Elle n'a pas offert. Au contraire, elle a fait naître des difficultés dans la lecture des décisions quant à cette situation pour le grand public et une forme d'incompréhension, donc une situation d'inconfort.

Comme vous l'aviez expliqué après l'essai de Mark Telea contre la France, la règle de l'inertie n'existe pas en Top 14. Pouvez-vous donc expliquer les différences entre les deux règlements sur une même situation ?