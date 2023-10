Romain Taofifenua s'est confié en exclusivité pour Midi Olympique une semaine après lélimination du XV de France face à l'Afrique du Sud. Le géant deuxième ligne regrette de ne pas avoir été aussi vicieux que les Springboks dans les rucks.

La déception n'est pas encore retombée. Une semaine après le coup de massue de l'élimination du XV de France, Romain Taofifenua n'a pas tourné la page. Dans un entretien exclusif donné à Midi Olympique, le géant lyonnais a du mal à imaginer que la finale de la Coupe du monde ne se déroulera pas avec les Bleus. Derrière les regrets éternels du colosse français, Romain Taofifenua est également revenu sur l'arbitrage des rucks. Ben O'Keeffe avait laissé beaucoup de libertés aux deux équipes sur cette phase de jeu.

"On a peut-être eu du mal à s’adapter à son interprétation des phases de rucks, effectivement. Peut-être que l’on aurait dû en abuser comme ils (NDLR : les Sud-Africains) l’ont fait… L'arbitrage général ? Il n’y a pas de fumée sans feu, comme on le dit (sourire). S’il y a autant de battage, c’est bien que ça a péché par moments. Mais on ne va pas se cacher derrière ça. Ça aurait quand même dû être pour nous". La déception est d'autant plus grande que le deuxième ligne du LOU a pris sa retraite internationale à l'issue de ce malheureux quart de finale. "Tao" espère vite rejouer avec son club pour évacuer la déception er fermer définitivement le Mondial 2023.