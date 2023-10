Sam Cane a délivré une grande performance lors de la victoire de la Nouvelle-Zélande face à l'Irlande (28-24). Le capitaine des All Blacks, au niveau tonitruant, a montré l'exemple avec notamment 22 plaquages. Après des années difficiles à cause des blessures, le troisième ligne fait taire les critiques à son encontre.

Véritable cisailleur des All Blacks, Sam Can a marqué les esprits. Le capitaine a réalisé une performance de haut contre l'Irlande (28-24), en finissant meilleur plaqueur avec 22 plaquages. Le troisième ligne aile a notamment muselé Bundee Aki, pilier du jeu irlandais. Il a fait taire les critiques à son encontre, lui qui a connu des périodes difficiles suite à des blessures à répétition. Le joueur Néo-zélandais était attendu au tournant après avoir raté le match d'ouverture face au XV de France.

On l'attendait sur le défi physique et ce qu'il pouvait amener en tant que capitaine, on n'a pas été déçu ! Dans la Troisième mi-temps, nos journalistes décryptent la performance renversante du joueur des Chiefs. Ils soulignent l'impact qu'a Sam Cane dans l'effectif Néo-zélandais. Souvent comparé à Richie McCaw, il a su se démarquer et montrer son importance dans le groupe Black. La Nouvelle-Zélande est aujourd'hui le nouveau favori pour le titre de champion du monde. Cane a été aligné au côté de Savea et des frères Barrett pour affronter l'Argentine, et pourquoi pas espérer un quatrième titre mondial.