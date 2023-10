Arrivé de Toulon à l’intersaison, l’arrière de Provence Rugby a été victime d’une rupture du ligament croisé du genou droit. C’est un énorme coup dur pour les Provençaux, qui perdent ainsi le meilleur réalisateur du championnat (94 points).

En quête d’une première qualification en phase finale, Provence Rugby (2e, 24 points à 9 unités de Vannes) n’a pas le cœur à sourire au lendemain de son succès étriqué face à Béziers (20-17). Peu avant la pause, au terme d’un appui, Thomas Salles s’est effondré. Au sol, le gamin d’Aurillac a rapidement hurlé sa douleur en se touchant le genou droit.



Mauricio Reggiardo et l’ensemble des Noirs étaient inquiets, hier soir : "La blessure de Thomas est difficile. C’est un buteur, un de nos meilleurs joueurs depuis le début de la saison. On l’a vu pleurer dans le vestiaire à la pause, ce n’est pas évident à gérer... Il a au moins une entorse du genou."

Provence Rugby va écouter le marché

Selon nos informations, le verdict a été revu à la hausse à la suite des examens complémentaires. L’ex-Toulonnais souffre d’une rupture du ligament croisé du genou droit. Sa fin de saison est compromise, et son indisponible sera de plusieurs mois.



Sur les réseaux sociaux, Thomas Salles a communiqué. "Après un début de carrière épargné par les bobos, il est temps pour moi de partir quelques mois à l’infirmerie. Merci à tous pour vos messages de soutien. Je vais prendre le temps de me soigner et de revenir dans de bonnes conditions. À fond derrière les copains pour la suite de la saison. Allez Provence."



Pendant la convalescence du joueur, Provence Rugby se retrouve dépourvu dans le troisième rideau. Arrivé du Stade Français Paris avec lui aussi une grave blessure à un genou, Simone Tui devrait faire son retour dans le courant du mois de novembre.



Néanmoins, en manque de solution avec le seul Lapègue comme spécialiste du poste, l’organigramme provençal s’est mis, selon nos indiscrétions, en quête d’un joker médical pour suppléer son buteur maison. Un gros désagrément dans un début de saison quasiment parfait.