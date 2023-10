Les Provençaux glanent une victoire précieuse face aux Héraultais (20-17). Malgré une avance de 15 unités durant ce duel et un contenu satisfaisant, les hommes de Mauricio Reggiardo ont vu terminer en trombe les Biterrois. Auteurs de deux essais dans le final et d'une approche plus adéquate, les troupes de Pierre Caillet repartent avec le bonus défensif tandis que les locaux retrouvent le podium du championnat.

Plus d'informations à suivre...