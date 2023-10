Philippe Saint-André, l'ancien sélectionneur du XV de France, est revenu sur l'élimination des Bleus face à l'Afrique du Sud. Présent au Stade de France dimanche dernier, il a évoqué cette immense déception.

Philippe Saint-André était l'invité de la quotidienne viaMidol de ce jeudi. L'ancien sélectionneur du XV de France (2011-2015) est revenu sur l'élimination des Bleus dimanche dernier face aux Sud-Africains. Et on peut dire que l'ancien international français n'a toujours pas digéré la cruelle défaite d'un petit point des hommes de Fabien Galthié.

"On a tous pris une grande claque dans la gueule. Bien sûr les joueurs, le staff, mais aussi les amoureux du rugby et les supporters, a confié Philippe Saint-André. Ça se joue à un point. Bien sûr on pourra parler de l'arbitrage, on pourra parler de beaucoup de choses. Je pense que nous n'avons pas été bons sur les duels aériens, surtout en première mi-temps. L'Afrique du Sud a eu très peu le ballon dans le premier acte mais ils arrivent à marquer trois essais.

"J'ai trouvé le XV de France maître de son rugby"

En plus de cette grosse claque se rajoute aussi l'immense frustration de perdre de cette façon. Car comme l'a souligné l'ancien sélectionneur, les Français ont dominé les champions du monde pendant plus d'une heure. "J'ai trouvé le XV de France maître de son rugby pendant 50-60 minutes. Et par contre, ce qui est vrai, c'est que dès qu'il y a eu du coaching, ça a été beaucoup plus difficile." Nul doute que cette déception prendra beaucoup de temps avant d'être digérée par le rugby français, qui voulait aller au bout à l'occasion de "sa" Coupe du monde.