ViàMidol, l'émission 100% Coupe du monde de Midi Olympique et viàOccitanie, prend place durant l'ensemble de la compétition, jusqu'au 28 octobre. Ce jeudi, nous faisons les tops et les flops des Bleus dans cette Coupe du monde avec Philipppe Saint-André !

Pour cette émission, nous faisons un bilan de la compétition des Bleus avec les tops et les flops de ce Mondial. Un invité accompagnera nos journalistes : Philipppe Saint-André, ancien joueur et sélectionneur du XV de France. Nous parlerons aussi du retour des joueurs en Top 14 et de la rencontre Argentine - Nouvelle Zélande ! Un programme chargé pour une émission qui précède les deux demi-finales de la Coupe du monde.

Le programme de l'émission :

Le débat du jour : XV de France : les Tops et les Flops des joueurs

Face à face : Les Bleus doivent-ils jouer en Top 14 dès le week-end prochain ?

Prono : L'Argentine peut-elle déjouer les pronostics face aux All Blacks ?