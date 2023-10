Au lendemain de l'élimination des Bleus face à l'Afrique du Sud, Florian Grill a pris la parole. Le président de la Fédération française de rugby en a profité pour conforté Fabien Galthié à la tête du XV de France, qui est sous contrat jusqu'en 2028.

Ce dimanche soir, Fabien Galthié avait forcément le visage des mauvais jours en conférence de presse après la défaite des siens face aux Springboks. Interrogé sur son avenir, le sélectionneur a annoncé qu'il ne démissionnerait pas, tout en rappelant une chose : "je suis en contrat jusqu'en 2028".

Ce lundi, Florian Grill, le président de la FFR a pris la parole. Sur le site Actu Rugby, ce dernier a conforté Galthié, malgré l'échec lors de cette Coupe du monde 2023 : "Je compte totalement sur lui. Je suis franchement admiratif de la précision du travail et de la qualité du travail humain fait. Je le soutiens. Ce n'est pas un résultat d'un soir qui va changer ma perception et mon avis sur lui." Des paroles qui balayent des deux mains un possible départ précipité.

Pas de rendez-vous prévu prochainement

Certains de continuer ensemble, les deux hommes n'ont pas prévu de discuter, à froid, de l'avenir comme le confie Grill : "Nous ne nous rencontrerons pas. Nous nous sommes fait une accolade dans les vestaires, car c'était le temps du soutien. Ce résulat le mine, comme il mine le staff tricolore. Moi, le message que je veux faire passer, c'est merci."

Avec un contrat qui court encore sur cinq ans, Fabien Galthié devrait donc être à la tête du XV de France lors des prochains saisons, et notamment lors du Mondial 2027, qui se déroulera en Australie. Pour l'instant, l'avenir de l'ancien demi de mêlée clair.