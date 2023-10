L'Angleterre et les Fidji vont s'affronter lors du troisième quart de finale de cette Coupe du monde ce dimanche au stade Vélodrome. L'occasion de faire une rétrospective sur le dernier affrontement entre les deux nations.

Les Fidjiens vont-ils créer la surprise face à George Ford et ses compères ce dimanche ? En attendant ce troisième quart, il est l'heure d'analyser la dernière confrontation entre ces deux équipes, et elle est très récente ! L'Angleterre a réceptionné (reçu) les Fidji lors de la tournée d'été, juste avant le début de la Coupe du monde.

La dernière confrontation en match de préparation

Les Anglais ont affronté les îliens à domicile le 26 août dernier à Twickenham, lors de la tournée d'été (Summer Nations Series). Le moins que l'on puisse dire, c'est que les hommes de Steve Borthwick ont fini par être dépassés ! Les Flying Fijians ont battu le XV de la Rose 30-22 dans leur propre jardin, à Londres. C'était l'occasion pour les coéquipiers d'Owen Farrell de se rassurer, en plein doute avant le début du Mondial. Mais les Fidji ont su s'imposer grâce à leur jeu fougueux contre une Angleterre peu inspiré en défense.

L'Angleterre s'incline pour la première fois de son histoire face aux Fidji !!! Incroyable !



Le film du match > https://t.co/F95fuNoRGC pic.twitter.com/eU4WsfGMP9 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 26, 2023

C'est George Ford qui ouvre le score par une pénalité à la 6e minute, s'en suit d'un essai de Johnny May (8e) qui s'ouvre une brèche sur son aile par un raffut. Mais la première mi-temps n'a pas été parfaite de part et d’autre (8-3), beaucoup d'erreurs de mains et de déchets techniques. Le match s'est décanté en deuxième période, sous l'air d'un match de ping-pong. Chacun se répond par un essai, la partie est serrée. Mais les Anglais finissent par craquer encore plus en défense, laissant la sélection océanique prendre l'avantage à la 72e sous l'impulsion d'un Selestino Ravutaumada électrique tout au long de ce bras de fer.

Seule et unique victoire des Fidji contre les Anglais

Ce duel à Twickenham en août dernier est le premier et seul succès fidjien dans l'histoire des confrontations entre les deux équipes. Depuis 1973, l'Angleterre et les Fidji se sont affrontés neuf fois, avec au total 8 victoires du XV de la Rose. Parmi ces rencontres, deux ont eu lieu en Coupe du monde en match de poules, pour au final deux larges victoires anglaises, 45 à 24 en 1999, et 35 à 11 en 2015.

En route pour une deuxième victoire d'affilée pour Tuisova et compagnie ? Après avoir fini premier d'une poule D peu difficile, l'Angleterre est en mission pour redorer son blason.