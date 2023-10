Les Bleus sont tombés et l'Afrique du Sud poursuit son rêve de faire le doublé. En s'imposant en quart de finale, les Sud Africains sont donc qualifiés pour les demies et ils retrouveront l'Angleterre. On vous donne toutes les informations.

C'est une terrible désillusion qui profite aux Springboks ! La France s'est incliné d'un petit point (28-29) en quart de finale et laisse donc l'Afrique du Sud passer au tour suivant. La qualification leur permet donc de se retrouver en demie finale et ils pourront défendre leur titre gagné en 2019. Dans ce dernier carré, les Boks affronteront l'Angleterre, elle-même vainqueure des Fidji ce dimanche. La rencontre Afrique du Sud - Angleterre aura lieu le samedi 21 octobre à 21h au Stade de France (Saint-Denis). Le match sera diffusée sur TF1.