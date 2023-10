Éliminé en quart de finale par l’Argentine, le demi d’ouverture du RCT a vécu sa dernière rencontre avec le XV du Poireau. Déçu de cette fin précoce, mais fier de son aventure avec sa sélection nationale, il s’est également confié sur le futur du rugby gallois.

Que ressentez-vous alors que votre coupe du Monde s’arrête en quart de finale ?

C’est un mélange de frustration et de déception. Des fois, tu perds parce que tu es totalement dominé mais là, on avait la sensation de contrôler le match, surtout en première période. On aurait pu prendre le large au score. Mais bravo à l’Argentine. Ils se sont accrochés et ils ont réussi à retourner ce match. C’était un gros combat et ça correspond bien à leur style de jeu. Il y a eu des moments où on était au-dessus mais on n’a pas réussi à gagner. Oui, je dirais que je suis frustré et déçu.

C’était votre dernière au niveau international…

Ces matchs vont me manquer. J’ai adoré ça. Ce sera certainement étrange de regarder les Six Nations l'année prochaine et de ne pas faire partie de l’équipe. J’espère qu’on se souviendra de moi comme d’un joueur passionné qui a toujours tout donné. Je ne m’attendais pas à ce que l’émotion soit forte. En vérité, j'imaginais que j'allais être soulagé mais je suis triste. C’est clair que ça va me manquer dans les mois et années à venir. Je vais passer quelques jours ou semaines difficiles.

Il sera alors temps d’apprécier votre parcours ?

Quand je vais penser à ma carrière, j’espère pouvoir être content de ce que j’ai fait. Je ne pense pas que les quinze dernières années n’ont été si mal. Je veux apprécier l’ensemble de cette carrière, et j’ai des tonnes de bons souvenirs. Maintenant, il est temps de rester un peu plus à la maison et de se consacrer à Toulon, pour les deux prochaines années. J’ai hâte de retourner à Mayol, et de rejoindre les mecs après une semaine de repos.

Qu’est-ce qui a manqué au pays de Galles pour prendre le dessus sur l’Argentine ?

Avant la coupe du Monde, personne n’aurait misé sur le fait qu’on gagne notre groupe. Face à l’Argentine, nous étions favoris. Il y avait de la pression sur nos épaules, et cela a peut-être été difficile. Il faut féliciter l’Argentine, qui a joué un rugby physique et efficace. Après une demi-heure, nous menions de dix points mais on a perdu nos standards en termes de discipline. C’est vraiment dommage.

On vous a senti en difficulté physique...

Je pense que l’Argentine était un petit peu au-dessus sur cet aspect à l’image de mon ami Facu (Facundo Isa, NDLR). Il a été exceptionnel, il a fait un super match. On a concédé trop de pénalités. Ils ont fini par prendre confiance en leur jeu, notamment dans leur conquête. On a essayé de défendre notre ligne, mais on a passé la seconde période à subir dans nos 22 mètres. C’était trop difficile… Gonzalez, Kremer, Montoya ont des arguments physiques et on n'a pas été en mesure d’inverser cette pression.

Vous passez le flambeau à une nouvelle génération. Êtes-vous serein pour l’avenir du rugby gallois ?

Oui, à 100 %. Les jeunes nous ont permis d’en arriver là et de redresser la barre. Si on nous avait dit ça il y a cinq mois, on n’y aurait pas cru. Ce jeune groupe nous a remis sur le droit chemin. Ces jeunes ont tiré le groupe vers le haut. Je sais que de belles choses les attendent. Il faut qu’un mec comme Sam Costelow ait du temps de jeu à l’ouverture, c’est comme ça qu’il prendra les commandes de cette équipe. Après le match, je leur ai dit : "Prenez cette équipe en main". J’espère qu’ils iront loin.