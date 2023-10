Pro D2 - Dans le cadre de la septième journée de Pro D2, ce vendredi soir, le RC Vannes l'a emporté à Dax, 22-34. Dans une rencontre plaisante et disputée, les Bretons étaient devant d’une courte tête à la pause (13-17). Les joueurs de Jean-Noël Spitzer, qui ont été accrochés, sont allés chercher le bonus offensif en toute fin de match, avec un essai de Le Bail.

Vendredi soir, au stade Maurice Boyau de Dax, le RC Vannes a consolidé son fauteuil de leader. Face au club landais, les Bretons se sont imposés 22-34, enchaînant ainsi un septième match consécutif sans défaite (six victoires, un nul). Grâce à ce succès, ils sont plus que jamais leaders de Pro D2. Dax, de son côté, est quatorzième, avec deux points d'avance sur Soyaux, avant-dernier.

Sous la pluie landaise, Dax a réalisé des premières minutes intéressantes. Devant son public, le club local a eu une grosse possession d’entrée, près de l’en-but adverse, mais n’est pas parvenu à faire céder le mur breton. C’est une pénalité tentée et réussie par Hugo Cerisier, qui a logiquement donné l’avantage aux garçons de Jeff Dubois (3-0, 5e).

La réponse de Vannes n’a pas tardé, puisque dans la foulée les Bretons ont été dangereux dans le camp dacquois. Ils ont refusé de prendre les points lorsqu’ils se présentaient à eux, et si dans un premier temps cette option n’a pas été payante (touche perdue, 8e), Paga Tafili, en force, a fait céder la défense landaise un instant plus tard (3-7, 11e). Mis en confiance par cet essai, les Bretons ont frappé une seconde fois, quatre minutes après. Cette fois, c’est le talonneur Patrick Leafa, qui a conclu un bon ballon porté (3-14, 16e), douchant ainsi le public dacquois.

Delonca à la conclusion de l’essai de la soirée

Pour autant, les rouge et blanc n’ont pas paniqué, et si la rencontre est tombée dans un faux rythme, l’USD a réveillé tout le monde à la demi-heure de jeu, avec un essai splendide. Alors que Vannes avait décidé de jouer une pénalité à la main à cinq mètres de l’en-but adverse, Romuald Séguy a arraché le ballon. Il a alors servi Jope Naseara, qui a gagné du terrain sur l’aile droite. Le jeu a vite rebondi au milieu du terrain, où Benjamin Puntous a navigué dans la défense. Son équipe est arrivée dans les 22 mètres adverses, et après une sortie de balle rapide, Romuald Séguy a levé la tête, avant de servir Maxime Delonca en coin (13-14, 34e).

Mais comme souvent dans ce premier acte, le promu, imprécis en touche, s’est aussi montré en difficulté sur ses sorties de camp après avoir marqué des points, et Vannes a continué de mettre la pression dans le jeu courant, si bien que juste avant la pause, Maxime Lafage a donné quatre points d’avance aux siens avec une pénalité (13-17, 40+2e).

Le Bail crucifie Dax

La rencontre a clairement perdu en qualité en seconde période, où la pluie n’a pas rendu les choses faciles. Maxime Lafage (13-20, 42e), puis Romuald Séguy (16-20, 49e) ont fait évoluer le score. Dans la nuit landaise, le club breton a refusé, autour de l’heure de jeu, de prendre les points et cette prise de risque ne s’est pas avérée payante, puisque le lancer de Béziat a lobé son sauteur (60e). À un quart d’heure de la fin, le leader du championnat a même commencé à trembler lorsque Romuald Séguy, très bon dans l’exercice du tir au but, a ramené son équipe à un point (19-20, 65e).

Mais Vannes n’est pas premier du classement pour rien, et un instant plus tard, alors que les partenaires de Maxime Lafage avaient une pénalité dans le camp adverse, l’ouvreur a de nouveau préféré taper en touche. Cette fois, la touche a été bien négociée, et Léon Boulier a marqué en coin le troisième essai de son équipe (19-27, 69e).

Dans une fin de match avec du déchet des deux côtés, Romuald Séguy a ramené les siens dans les clous du bonus défensif (22-27, 73e), mais à trois minutes de la fin du match, Jules Le Bail, derrière un ballon porté qui avançait, a crucifié les espoirs dacquois (22-34, 77e) et, par la même occasion, donné le point de bonus offensif à son équipe.