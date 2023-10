Pro D2 - Montauban fait plier Provence Rugby grâce à une défense de fer

Pro D2 - Dans ce choc du haut du tableau, pour cette 7e journée du championnat, Sapiac, qui a souffert en deuxième période, a su faire plier la bande à Reggiardo grâce à la précision au pied de Bosviel et à une défense hermétique (25-10). C'est un coup d'arrêt pour les Noirs, qui enchaînent un deuxième match sans succès. Montauban s'affirme, en revanche, comme un prétendant à la phase finale.

Un mois que Sapiac a patiemment attendu le retour de ses hommes, qui réalisent un début de saison parfait (3e). Mais face aux locaux, il y avait la bande à Reggiardo (2e) et ses gros moyens. Dans un match serré, sans grandes envolées, la différence a été réalisée en seconde période par Sapiac (25-10).

Grâce à ce succès, Montauban (2e) dépasse son adversaire du soir, Provence Rugby (3e), qui concède un deuxième revers de la saison après celui concédé à Brive. Pour Sapiac, en revanche, il n'est plus question de se cacher. Après avoir joué le maintien l'an passé, les ouailles de Lafond peuvent voir haut cet exercice.

Dufour a frappé le premier

Dans le premier acte, l'enjeu a pris le pas sur le jeu. On a noté plusieurs erreurs de mains, mais aussi dans l'occupation où les maestros Gopperth et Bosviel ont tous les deux trouvé des touches directes. Finalement, il a fallu un coup du sort pour lancer cette partie.

Peu avant la fin du premier quart d'heure, Benjamin Hernandez, arbitre de cette partie, a été percuté involontairement par Tyrell. Secoué, l'homme en noir a ordonné une mêlée, à l'entrée des 22 mètres des locaux en faveur de Provence Rugby. En force, grâce à son paquet d'avants, les partenaires de Martin ont gagné mètre par mètre. Dufour, soutenu par Taieb, a conclu ce travail collectif (0-7, 13e).

Imprécis, et pressé dans la zone de vérité, les équipiers de Bernadet ont fini par écouter les conseils de Lafond. Plus patients, ils ont mis à la faute les visiteurs. Par deux fois, Bosviel a ramené les siens (24e, 28e, 6-7). En fin de première, Salles a donné un peu d'air grâce à une faute évitable de Firmin (6-10, 33e).

Montauban s'est nourri de l'indiscipline provençale

Dès le retour des vestiaires, Finau, sur un en-avant repris devant, a offert trois nouveaux points à Bosviel (9-10, 42e). Ce scénario s'est répété plusieurs fois avec des erreurs de plusieurs entrants comme Zafra (50e) et Suta (62e). Par le biais de cette indiscipline aixoise (11 fautes, dont sept en deuxième période), l'ouvreur a permis à son équipe de faire la course en tête (15-10).

En fin de match, Provence Rugby s'est littéralement cassé les dents sur la défense adverse, et a fait preuve de gourmandise en ne tentant pas les points au pied pour sécuriser un bonus défensif. Ils ont été punis par une nouvelle pénalité de Fortunel (76e, 18-10) et un essai en fin de partie de Guillemin (80e, 25-10). L'ailier a offert le bouquet final en profitant d'une percée de Goggin, d'un relais de Vici, et d'une passe au pied dans le dos de Fortunel. Le coup parfait pour Sapiac qui n'a pas concédé le moindre point dans le second acte.

La semaine prochaine, Montauban devra confirmer son nouveau statut sur la pelouse de Grenoble. Provence Rugby, qui reste sur un nul et un revers, voudra relever la tête face à Béziers.