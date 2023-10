Au bout d'une partie marquée par de nombreuses fautes et erreurs techniques de part et d'autre, le Stade montois rugby s'impose 18-28 à Angoulême face au SA XV Charente et s'offre une quatrième victoire de rang en Pro D2.

Ce vendredi soir, pour le compte de la septième journée de Pro D2, Soyaux-Angoulême XV Charente recevait sur sa pelouse synthétique du stade Chanzy le Stade montois rugby. Dans une opposition de style entre une équipe locale victorieuse d'une seule rencontre cette saison et un collectif landais restant sur trois succès, le suspense a été de mise tout au long de la partie. Un suspense notamment permis par les nombreuses fautes et erreurs commises de part et d'autre.

En tout début de match, ce sont clairement les locaux qui mettaient leurs adversaires sous pression, notamment après avoir obtenu deux pénalités en 4 minutes. Arrivés aux pieds des poteaux montois, les hommes d'Alexandre Ruiz se montraient raisonnables en prenant les points via le pied du très fiable Ben Botica (3-0, 4e). Par la suite, le rythme du match était haché par les fautes et, finalement, Mont-de-Marsan, à quelques mètres de l'en-but, récupérait le ballon sur un bras cassé sifflé en mêlée. Ni une, ni deux, les Landais jouaient à la main et allaient inscrire leur premier essai de la partie en force grâce à Michael Faleafa (3-7, 16e). Dans la foulée, c'est l'Argentine Patricio Fernandez qui aplatissait sur une magnifique action initiée d'un jeu au pied adverse. Nicolas Garrault récupérait le ballon et, après un raffut, servait son coéquipier dans l'intervalle (3-14, 20e).

Alors que les Montois prenaient le dessus, Eroni Sau, pour un plaquage haut sur l'Angoumoisin Matthys Gratien, écopait d'un carton jaune (27e) que ses coéquipiers payaient d'une pénalité de Ben Botica (6-14, 28e) puis d'un essai de Gautier Gibouin (11-14, 30e). Ce dernier était d'ailleurs superbe avec un coup de pied par-dessus de Botica pour Mathis Lafon qui décalait ensuite Patxi Bidart qui lançait son capitaine à l'essai en coin. À la demi-heure de jeu, on se disait alors que le match était en train de tourner. C'était sans compter, déjà, la transformation manquée par Botica (31e) puis le carton jaune infligé à Marvin Lestremeau (38e), coupable d'avoir réceptionné un ballon aérien le pied en avant et de s'être essuyé les crampons sur le torse du Landais Patricio Fernandez.

Avant la sirène, Mont-de-Marsan, en supériorité numérique grâce au retour en jeu de Sau, y allait d'un troisième essai inscrit par Pierre Sayerse (11-21, 41e), lancé et trouvé à la suite d'une percée de Veresa Ramototabua. Blessé aux ischio-jambiers sur cette action, Sayerse devait d'ailleurs sortir à la pause d'un match que le SMR dominait au score. En seconde mi-temps, toujours à un de plus et après une merveille de 50-22 de Willie Du Plessis (42e), les Montois marquaient un nouvel essai par Myles Edwards (11-28, 45e).

Ensuite, jusqu'à la fin du match, le score ne bougeait quasiment plus, si ce n'est pour un passage charentais derrière la ligne d'en-but par le Portugais Nicolas Martins (18-28, 66e). Trop imprécis techniquement dans les 22 mètres adverses, le SA XV n'arrivait pas en fin de partie à enflammer le match pour aller chercher, au minimum, un point de bonus défensif. Finalement, ils s'inclinaient de dix points et concédaient une deuxième défaite de suite à la maison, la troisième de rang face à Mont-de-Marsan en Pro D2, et passaient quinzièmes au classement. Ces derniers, en gagnant leur quatrième rencontre de suite, grimpent dans le top 6.