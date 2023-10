Dans l'émission "viàMidol, la quotidienne", le consultant Midi Olympique Guilhem Guirado, ancien capitaine du XV de France, a évidemment évoqué le quart de finale contre l'Afrique du Sud. Selon lui, les Bleus vont s'imposer et la dynamique lancée par cette victoire les portera vers le titre.

"C'est peut-être le match le plus important de la compétition", ces mots sont ceux de Guilhem Guirado, ancien capitaine de l'Équipe de France et consultant Midi Olympique dans l'émission "viàMidol, la quotidienne". Ce match, c'est évidemment le quart de finale entre la France et l'Afrique du Sud de ce dimanche 15 octobre à 21h. Qu'importent les incertitudes autour d'Antoine Dupont ou l'absence de Julien Marchand, Guilhem Guirado ne voit rien d'autre qu'une victoire des Bleus "même si l'Afrique du Sud a essayé de mettre la pression, notamment sur l'arbitrage."

Des Bleus inarrêtables ?

L'ancien talonneur ne manque pas d'ambition pour les joueurs de l'équipe de France qui "physiquement et mentalement aborderont le match de la meilleure des manières". Il mise notamment sur la dynamique que pourrait lancer une victoire contre les Springbocks en quart de finale. Les Bleus se sont préparés depuis des années pour en arriver là où ils sont aujourd'hui et plus loin encore. Si jamais les joueurs de Fabien Galthié venaient à douter, leur ancien capitaine lui, loin de là "Ils sont tellement persuadés de leur force que rien ne peut les sortir de leur chemin."