Face à la presse, à deux jours du quart de finale face à l’Argentine, le sélectionneur gallois a justifié sa composition d’équipe, et a lancé le duel face aux Pumas. Revigoré par sa phase de poules, le XV du Poireau est déterminé à rejoindre le dernier carré.

The stage is set...



Here is the @WelshRugbyUnion lineup to take on Argentina \ud83c\udff4??????#RWC2023 | #WALvARG pic.twitter.com/A2ObBWuhUZ — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) October 12, 2023

Votre groupe possède des jeunes éléments. Comment abordent-ils l’événement ?

La tâche la plus importante est de gérer la pression. Il y a une pression immense. C’est un obstacle à franchir : on gagne ou l’on rentre à la maison. Le pays de Galles n’est pas prêt pour rentrer à la maison. Nous sommes prêts pour ce moment, et pour gérer cette pression. Nous sommes déterminés et enthousiastes à l’idée de relever le défi argentin.

Justement, avec votre parcours en phase de poules, le pays de Galles est favori. Est-ce un statut difficile à appréhender ?

Je pense que Cheika essaie de nous mettre la pression du favori sur les épaules (rires). Il y a quelques mois, les gens disaient qu’on allait être éliminés dès la phase de poules… Et nous sommes là ! Nous contrôlons ce que l’on peut. Si notre statut a changé durant cette coupe du Monde, nous restons à l’aise avec ce point de vue. Nous n’avons pas parlé du statut de favori ou d’outsider durant cette semaine. Nous travaillons juste notre plan.

On peut noter les retours de Biggar et Williams, mais Anscombe est absent. Quelles sont les nouvelles à propos de ces trois joueurs ?

Liam (Williams) est en pleine forme, il a juste eu un coup au genou. Il a eu des entraînements sans contact. On n’avait pas envie d’exposer Dan (Biggar), la semaine dernière. Il était touché au pectoral. Pour Gareth (Anscombe), on croise les doigts pour qu’il soit de retour la semaine prochaine.

Warren Gatland a rassuré sur la santé de Liam Williams qui sera bien présent samedi. Huw Evans Agency / Icon Sport

Vous allez vivre votre quatrième quart de finale en tant que coach. Que faites-vous différemment aujourd’hui avec l’expérience du passé ?

Je ne pense pas que mon approche soit différente. Je pense qu’on raccourcit un peu les entraînements selon le moment de la compétition. Les joueurs ont fait le travail au préalable, ils ont tout donné. On a en revanche un peu plus chargé la semaine dernière en vue de la Géorgie, mais surtout pour préparer le quart de finale. Cette semaine, on a voulu faire les choses de manière claire, pour qu’on puisse jouer avec de l’intensité ce week-end.

Pourquoi avez-vous décidé de décaler Morgan au poste de n°6, et de faire entrer Reffell pour compenser la blessure de Faletau ?

Avant toute chose, j’ai eu une discussion avec mes adjoints. Tommy (Reffell) a prouvé lors de ses entrées en jeu. Il a été bon dans son jeu au sol, et ce sera un aspect important de ce week-end. Jac (Morgan) n’est pas inquiet par le fait d’être décalé de l’autre côté de la mêlée, nous avons eu une discussion. Je lui ai dit : "Je pense que tu es le meilleur numéro sept du tournoi, mais j’ai un autre bon sept sur le banc. C’est difficile pour moi…" Mais, Jac va relever le défi. Ce n’est pas quelque chose que j’aime faire de bouger les joueurs de place. Mais, nous avons simplement mis les meilleurs sur le terrain.

En l'absence de Taulupe Faletau, Jac Morgan a été déplacé à l'aile de la 3e ligne, Tommy Reffell n°8. Huw Evans Agency / Icon Sport

Est-ce un si gros changement pour Morgan ?

Je vais donner un rôle plus conséquent à Jac qu’à Tobby au niveau de la touche. Il est possible qu’on apporte des changements de rôle en mêlée et dans le jeu défensif. Mais, il reste important de donner le ballon à Jac en position offensive. C’est un très bon porteur de ballon. Nous avons fait ce choix, et forcément nous avons fait d’autres déçus. Mais, l’harmonie présente dans le groupe est bonne. Les garçons sont focalisés sur l’objectif, tout en prenant du temps en dehors pour rigoler et s’amuser.

Comment analysez-vous l’Argentine ?

Ils ont eu des matchs serrés durant la phase de poules, notamment celui face aux Samoa. Je pense qu’ils ont été déçus de la manière dont ils ont perdu face à l’Angleterre, qui a pourtant été rapidement réduite à 14 joueurs. Depuis, ils ont retenu les leçons en se montrant plus pragmatiques. Ils tentent moins de choses, mais ils s'appuient sur un rugby physique avec une conquête forte. Puis, ils ont cette mentalité sud-américaine assez unique dans le rugby. Ils arrivent à déjouer les pronostics, notamment face à de grandes nations du Sud, grâce à leur passion. Ce sera un grand match, on a hâte d’y être.

On réduit souvent l’Argentine à son rugby physique. Est-ce qu’il l’est autant qu’on le présente ?

Ils tapent avec rudesse sur la ligne d’avantage. Nos joueurs sont prévenus. Durant la phase de poules, on a parfois été à la limite pour tenir cette ligne, et on a fait preuve de mental pour continuer à résister. C’est de ça dont on a besoin pour samedi. Il faudra donner 100% de nos capacités pour les contenir.

Une qualification en demi-finale est au bout. Après les difficultés du Six Nations, ce serait un fabuleux rebond…

Si on rejoint le dernier carré, ce sera notre troisième demi-finale. En 2015, on a mené une grande partie du match face à l’Afrique du Sud. Nous avons cédé à la fin. Quand on regarde ce parcours, depuis des années, le pays de Galles peut être fier. J’ai toujours dit que j’appréciais particulièrement la coupe du Monde parce qu’elle nous offre du confort dans notre travail. C’est la seule fois où l’on se rapproche des conditions que l’on retrouve dans les clubs. Et bien évidemment, on voit de gros progrès. Des choses changeront après cette coupe du Monde, pour notre pays, car des joueurs se consacreront à d’autres objectifs. Une nouvelle demi-finale serait un grand aboutissement pour ce groupe de joueurs, surtout, comme vous l’avez dit, après ce Six Nations marqué par une possible grève, des soucis de contrat, des questions d’argent… Tous les soucis extra-sportifs sont derrière, nous avons pris un autre élan dans cette compétition ! Avec la confiance accumulée, le pays de Galles est désormais dangereux pour toutes les équipes.