François Steyn s'est confié en exclusivité pour Midi Olympique, quelques jours avant France - Afrique du Sud. Le double champion du monde sud-africain estime que ce quart de finale se jouera sur une décision litigieuse.

François Steyn a-t-il des talents de voyance ? L'ancien arrière de l'Afrique du Sud a répondu en exclusivité à Midi Olympique quelques jours avant France - Afrique du Sud (dimanche, 21 heures). Le double champion du monde (2007, 2019) estime, comme beaucoup, que cette affiche est une finale avant l'heure et que les deux équipes se tiennent dans un mouchoir de poche. L'écart est si infime entre Boks et Bleus que Steyn imagine un dénouement liée à une décision arbitrale décisive.

"Ce France - Springboks est le match que tout le monde attend depuis quatre ans. C’est la finale avant l’heure. Et ce qui m’ennuie le plus, c’est que ce match monstrueux, magnifique, se jouera probablement sur une décision d’arbitrage, un carton rouge tiré par les cheveux ou un coup d’esbroufe de leur nouveau truc, là, le "bunker"... Je peux juste vous dire que l’équipe qui remportera ce match sera championne du monde derrière." Pour rappel, le vainqueur de France - Afrique du Sud affrontera celui d'Angleterre - Fidji. Le XV de la Rose et les Flying Fijians s'affrontent au stade Vélodrome de Marseille, dimanche à 17 heures.