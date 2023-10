Ce samedi, le SU Agen a officialisé le retour de George Tilsley jusqu'en 2025. Jusqu'alors sous contrat avec le Stade toulousain, le centre a été libéré par les Haut-Garonnais en raison de sa récente condamnation pour violences conjugales.

Il n'y avait que peu de doutes, c'est désormais officiel : George Tilsley est à nouveau Agenais. L'ancien Perpignanais s'était engagé cet été avec le Stade toulousain mais avait fait parler de lui ces derniers temps en raison de ses problèmes judiciaires. Au mois d'août dernier, le centre a été condamné à six mois de prison avec sursis après avoir été reconnu coupable de violences conjugales. Une sentence qui avait poussé le président toulousain Didier Lacroix à communiquer et à affirmer que le joueur n'évoluerait jamais sous le maillot Rouge et Noir : "Il n'est plus présumé innocent et il n'y aura pas de possibilité pour lui d'évoluer sous nos couleurs".

"Nous avons conscience d'être le club qui lui donne sa dernière chance"

Sous contrat avec Toulouse mais sans chance de jouer, Tilsley s'entraînait alors avec le SU Agen, son premier club en France. Il semble qu'un accord ait été trouvé entre les deux clubs puisque le SUA a donc annoncé le retour du Papou jusqu'en 2025 : "Il y a 8 ans, c'est le SUA LG qui a donné sa première chance à George dans un club professionnel français. Nous avons donc une histoire particulière avec lui. Nous connaissons tous sa situation, mais aujourd'hui il revient chez lui, à Armandie, et nous avons conscience d'être le club qui lui donne sa dernière chance. George sait qu'il doit plus que personne être irréprochable, sur et en dehors des terrains. Cette responsabilité est la sienne, le club sera intransigeant sur son comportement comme il l'est avec l'ensemble des joueurs qui portent l'image du SUA LG."

Le SUA LG annonce l’arrivée de George Tilsley au sein de son effectif professionnel à compter de ce jour.

Tilsley pourrait donc participer très prochainement aux matchs de Pro D2 sous le maillot d'Agen. Le SUA, actuellement sixième, se déplace à Aurillac vendredi prochain, pour le compte de la 7e journée de Pro D2.