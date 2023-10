Sans club depuis son départ de l'Aviron bayonnais, le talonneur namibien de 36 ans s'est engagé avec le Stade montois, en tant que joker médical.

Direction les Landes pour Torsten Van Jaarsveld. Libre, depuis son départ de l'Aviron bayonnais, au mois de mai dernier, le talonneur namibien s'est engagé avec le Stade montois, en qualité de joker médical. Il vient pallier la blessure de Florian Dufour, survenue lors de la première journée. Toujours au poste de talonneur, Samuel Lagrange, lui, a été victime d'une hernie et se trouve sur le chemin du retour. Simon Labouyrie, lui, est bien opérationnel.

18 rencontres avec Bayonne la saison passée

Torsten Van Jaarsveld sort de cinq belles saisons avec l'Aviron bayonnais. La saison dernière, il a disputé 18 rencontres avec les Basques. S'il n'a démarré que trois rencontres, il a marqué six essais. Lors de la Coupe du monde, il a disputé trois rencontres avec la Namibie, mais pas celle face à la France. C'est un joli coup réalisé par le club jaune et noir. Il viendra apporter toute son expérience, son dynamisme et sa solidité à l'effectif landais. Car à 36 ans, le talonneur a encore beaucoup d'énergie à revendre, en plus d'un solide vécu !