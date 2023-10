L'USAP, qui a déjà une infirmerie bien garnie, a perdu son centre Apisai Naqalevu pour plusieurs mois. Selon l'Independant, le centre s'est rompu un tendon de la main et ne rejouera pas avant trois mois.

Nouveau coup dur pour Perpignan. Alors que les Catalans doivent encore gérer les absences d'Alan Brazo (ischio), Jacobus van Tonder (pectoral) et Edward Sawailau (pubalgie), c'est au tour du centre Apisai Naqalevu de rejoindre l'infirmerie. Le Fidjien s'est rompu un tendon de la main informe l'Indépendant ce vendredi. Une blessure qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant au moins trois mois, ce qui signifie qu'il ne rejouerait pas avant 2024.

Arrivé cet été en provenance de Clermont, Naqalevu s'était fracturé le bras à deux reprises lors de ses deux dernières saisons en Auvergne. Il n'avait pu participer qu'à onze matchs de Top 14 en deux saisons entre 2021 et 2023. Il avait néanmoins pu participer aux trois premiers matchs de championnat cette saison sous le maillot Sang et Or. Perpignan n'a pas encore marqué de point cette saison et est lanterne rouge du Top 14.