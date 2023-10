Les Bleus vont devoir l'emporter face à l'Italie pour assurer leur qualification en quart de finale de la Coupe du monde. Consultant de l'émission viàMidol, l'ancien arrière Maxime Médard estime que si les Bleus sont sérieux, l'Italie craquera vite.

C'est un huitième de finale qui n'en porte pas le nom que les Français s'apprêtent à disputer face à l'Italie, lors de leur quatrième rencontre de phase de poules, ce vendredi (21h). Une victoire et les Bleus seront premiers de leur groupe et qualifiés pour les quarts ; une défaite et les hommes de Fabien Galthié se dirigeraient vers une très cuisante élimination de LEUR Coupe du monde. Mais pour le consultant de l'émission viàMidol Maxime Médard, il n'y a pas à stresser outre mesure. Les Italiens, qui restent sur une très lourde défaite 96-17 face aux Néo-Zélandais, ne représentent pas un grand danger, selon l'ancien arrière de l'équipe de France et du Stade toulousain.

"L'Italie va tout donner sur les vingt premières minutes. Si l'équipe de France arrive à les maintenir et à être devant au score, je pense que les Italiens vont avoir du mal, ils seront souvent pénalisés... Je pense que l'histoire va durer vingt minutes et après les Français vont dérouler", estime Maxime Médard.