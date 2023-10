Le sélectionneur gallois Warren Gatland a effectué plusieurs changements dans sa composition, qu'il a annoncée largement en avance. Avant le match face à la Géorgie, on notera principalement le changement de charnière et la mise au repos du capitaine Jac Morgan.

C'est largement en avance que le sélectionneur gallois a annoncé les 23 joueurs qui prendront part au dernier match de qualification de la Coupe du monde 2023 en France. Le pays de Galles va terminer sa phase de poules face à la Géorgie ce samedi, à 15h, à La Beaujoire (Nantes). Après avoir obtenu deux succès en deux matchs, le XV du Poireau s'est joliment offert l'Australie le 24 septembre dernier sur le score de 40 à 6.

Pour cette rencontre face aux Lelos, Warren Gatland a procédé à six changements dans son XV de départ et sur son banc. En première ligne, changement de talonneur et de capitaine par rapport au dernier match. Ryan Elias est remplacé par Dewi Lake des Ospreys. À droite de la deuxième ligne, c'est Adam Beard qui se voit remplacer par le jeune Daffyd Jenkins. En troisième ligne, c'est le capitaine Jac Morgan, auteur d'un Mondial de très haut niveau, qui est mis au repos. Tommy Reffell entre dans le XV de départ.

La charnière connaît aussi un remaniement : Dan Biggar, touché au pectoral, et Gareth Davies sont respectivement remplacés par Gareth Anscombe et Tomos Williams. Enfin, dans le triangle arrière, Rio Dyer prend la place de Josh Adams. À noter que George North va connaître son 19ème match de Coupe du monde. Sur le banc, Smith remplace Domachowski. Tshiunza entre sur la feuille tout comme le joueur des Scarlets Sam Costelow (22 sélections) et le centre de Cardiff Mason Grady (4 sélections). Pour ce dernier match qualificatif, les Gallois n'ont besoin que d'un point pour s'assurer la première place de la poule C. Ils auraient alors 15 points et ne pourraient être rattrapés en tête.

Le XV de départ du pays de Galles : 15. L. Williams ; 14. Rees-Zammit, 13. North, 12. Tompkins, 11. Dyer ; 10. Anscombe, 9. Williams ; 7. Reffell, 8. Faletau, 6. Wainwright ; 5. Jenkins, 4. Rowlands ; 3. Francis, 2. Lake (cap), 1. Thomas.

Remplaçants : 16. Dee, 17. Smith, 18. Thomas, 19. Tshiunza, 20. Basham, 21. Davies, 22. Costelow, 23. Grady.