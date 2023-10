Non seulement, les Roumains ont encaissé 84 points, mais pour la deuxième fois consécutive, ils sont restés à zéro point marqués. Le constat est sans appel.

Voilà les Roumains encore lestés d’une énorme valise. 84-0, ça pourrait se passer de commentaires. Le pauvre sélectionneur Eugen Apjok avait du mal à renouveler son discours. Que dire d’original après avoir encaissé successivement 82 points contre l’Irlande, 76 contre l’Afrique du Sud et donc 84 contre l’Ecosse ? Samedi soir à Lille, les "Chênes" ont vécu leur deuxième "fanny" consécutive. 80 minutes sans marquer de point, en se procurant une seule occasion à notre pointage, une séquence près de la ligne adverse autour de la 65e minute. Leur première période fut un calvaire avec un taux de possession famélique. Ils ont subi en plus un triplé de cartons en huit minutes (30e, 32e, 38e), qui les a obligés à jouer à douze , ça a duré deux minutes environ, et ça a achevé de plomber l’ambiance .

Gheoghe Gajion, le pilier droit de Mont-de-Marsan soufflait : "On a souffert en défense. Nous étions trop serrés, nous avons mis du temps à nous mettre en place, nous avons multiplié les fautes. Tout est parti de là. En conquête, ce ne fut pas si mal, mais pas suffisant. On a bien essayé de faire quelques ballons portés, mais les enchaînements ensuite, ont été trop limités."

Les Roumains ont été dépassés tout simplement, par la vitesse des Ecossais. Nous avons aussi en mémoire, la genèse de l’essai de l’arrière Ollie Smith, l’action était partie d’une percée du demi de mêlée Gabriel Rupanu, saluée par le public. Mais il perdit le ballon tout de suite pour une contre-percée de l’arrière des Glasgow Warriors. Désespérant.

"On a fait preuve d'une vraie faiblesse"

Nicolas Onutu développait : "Il y a des choses à revoir en défense, on n’arrive pas être constants. C’est une question de replacement, mais aussi de plaquages manqués tout simplement. Il y en a toujours un qui sort quand il ne faut pas, ou un autre qui manque son geste. Parfois, on monte fort pour couper l’action, on ne peut pas le reprocher, mais il ne faut pas manquer le plaquage proprement dit . Mais en deuxième mi-temps, on a fait preuve d’une vraie faiblesse, on s’est fait traverser en plein centre." Le joueur jouait à Vienne et vient de signer à Annonay. Peut-être que tout est là, comment lui demander de se hisser au niveau d’un joueur du Tournoi des Six Nations en quelques semaines ?

Adrian Motoc, capitaine, finit de nous brosser le tableau : "On a pris trois cartons jaunes, presque coup sur coup. C’était très dur mentalement. C’est là qu’on a commencé à perdre pied. Je ferais remarquer que notre mêlée a tenu la route, elle a même une fois repoussé celle de l’Ecosse. Mais en touche, il faudra trouver des solutions, on a perdu trop de ballons, je suis responsable, je me suis sans doute embrouillé avec tous ces changements."