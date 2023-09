Eddie Jones a fait le spectacle en conférence de presse, suite à la défaite de l'Australie face aux Fidji. Le sélectionneur des Wallabies a préféré ironiser sur les sifflets du public de Geoffroy-Guichard à son encontre.

Eddie Jones reste Eddie Jones. Après la défaite de l'Australie face aux Fidji (15-22), le sélectionneur des Wallabies s'est présenté en conférence de presse avec une sérieuse envie de faire le show. Interrogé sur les sifflets du stade Geoffroy-Guichard à l'encontre de son équipe et à sa propre personne, l'ancien boss de l'Angleterre a préféré sourire. "J'ai l'habitude, je le mérite et je mérite même pire. On pourrait me balancer des baguettes et des croissants en plus !".

Je construis une équipe pour le futur

Mais l'Australien a davantage grimacé au moment de recevoir les critiques de Sonny Bill Williams. L'ancien All Black est maintenant consultant pour la télévision et s'est permis de critiquer les choix de Jones au poste d'ouvreur. Retour de flamme puissant du patron des Wallabies. "Peut-être que je pourrais devenir consultant et passer à la TV, comme lui, pour avoir toujours raison ? C'est une équipe pour l'avenir et je n'ai pas de regrets. Je construis une équipe pour le futur et c'est normal d'avoir de la difficulté, des problèmes de croissance".