Au-delà du cas Dupont, le responsable du pôle santé des Bleus Bruno Boussagol est revenu sur l’infirmerie du XV de France, appelée à rapidement se vider.

En premier lieu, concernant le talonneur Julien Marchand, "on est à 19 jours après sa lésion musculaire est l’évolution est plutôt bonne, a précisé Bruno Boussagol, responsable du pôle santé des Bleus. On est sur phase de réathlétisation avec les préparateurs physiques, il a touché 80 % de sa vitesse maximum. On envisage une reprise progressive du terrain et du rugby la semaine prochaine, un peu en avance sur les temps, mais on va rester prudent." De quoi estimer que, sauf surprise, Marchand ne devrait pas participer à la rencontre face à l’Italie. Une interrogation levée en ce qui concerne le numéro 8 Greg Alldritt, "qui a été ménagé après le dernier entraînement avant la Namibie. Il a subi un impact au niveau du genou qui a entraîné une réaction inflammatoire. Il a repris normalement et postule pour le match à venir."

Invité à se présenter face aux médias, le « Monsieur Santé » Bruno Boussagol du XV de France s’est évidemment longuement épanché sur le cas d’Antoine Dupont, attendu très prochainement auprès des Bleus.



Ollivon et Boudehent bientôt à 100%

Quant à Charles Ollivon ? Le troisième ligne a stoppé son entraînement très tôt lundi. Pas une surprise pour le staff selon lesquels "les monitorings qu’il a passés n’étaient pas très bons après la Namibie. Il a ressenti une gêne au mollet et nous avons aménagé ses séances. Ce jeudi, il a réalisé 50 % de la charge rugby sans problème particulier, et sera de nouveau à 100 % à partir de dimanche." Une bonne nouvelle complétée par l’évolution positive de Paul Boudehent, victime d’une commotion contre les Namibiens. "Paul a passé ses examens normalement et se trouve pris en charge par nos préparateurs physiques pour une période de réathlétisation avec reprise de la vitesse. Il devrait réintégrera le groupe "rugby" à partir de dimanche."