En conférence de presse avant la rencontre face aux Tonga, le sélectionneur des champions du monde s’est confié sur le futur retour à la compétition du capitaine du XV de France, qui pourrait participer à un hypothétique quart de finale contre l'Afrique du Sud. Le futur manager du Leinster s’est dit « heureux » pour le demi de mêlée des Bleus, ainsi que pour les fans de rugby.

Comment avez-vous accueilli la nouvelle qui annonce un retour rapide d’Antoine Dupont ?

Je vais être honnête avec vous, nous ne pensons pas aux quarts de finale. On aura deux semaines de préparation après les Tonga. Alors, nous devons nous assurer, avant tout, de battre cette équipe, dimanche. Il faut que l’on assure suffisamment de points pour sortir de cette phase de poules. C’est la chose la plus importante à l’heure actuelle, et vous devez me prendre au sérieux quand j'évoque cela. On gaspillerait de l’énergie si on pense déjà aux quarts de finale. L’énergie doit nous servir à battre les Tonga. Si on joue la France, en quarts de finale, ce sera le destin.

Vous n’avez donc pas d’avis sur le retour d’Antoine Dupont...

Comme je l’ai dit l’autre soir, c’est une bonne chose que les meilleurs soient sur le terrain, en coupe du Monde. Je pense cela pour Handré (Pollard), Dupont, ou Retallick. Je suis content pour ces gars parce que je sais à quel point ils travaillent pour être ici. Tous les joueurs font d’énormes sacrifices, ainsi que les familles autour de ces gars. Je suis donc content de voir Dupont revenir sur le terrain. Est-ce que vous voulez savoir si c’est bon, pour nous, de l’avoir en face dans le cas où l’on affronte la France ?

On vous écoute…

Il est évident que ce sera plus difficile si Dupont est en face de nous ! C’est un joueur de classe mondiale. À cette heure, je suis content pour l’homme, mais également pour vos supporters. Les fans veulent voir les meilleurs sur le terrain lors d’une coupe du Monde.

Dans la position du staff du XV de France, auriez-vous pris le risque de l’aligner si rapidement ?

Ce serait une erreur, pour moi, de répondre à votre question. Je ne suis pas l’entraîneur de l’équipe France, je ne connais pas les détails de sa blessure. Je ne connais pas les détails médicaux, ni les échanges passés avec les médecins. Si j’évoque ce sujet avec vous, ce serait de la spéculation. Je n’ai pas envie de mentir, et je vous réponds que je n’en sais rien. Avec le recul nécessaire, c’est à eux de décider. Je n’ai pas d’avis à donner.