Pour cette dixième édition de la Coupe du monde de rugby, la France est à la fête et ses territoires sont à l’honneur. Pour honorer la gastronomie de l'Hexagone, des sandwichs signatures selon les coins de France ont été confectionnés dans les neuf stades qui accueillent des rencontres.

"Quand l'appétit va tout va", alors tout devrait bien aller pour les supporters de rugby dans cette Coupe du monde. Habitués des verres de bière et des frites les supporters ont de quoi être surpris dans ce Mondial. Si la cervoise chère à Obelix est toujours présente dans les stades (et encore, la soif des supporters a quelques fois dépassé les provisions des tenanciers), les frites ont-elles un peu évolué. Pays de la gastronomie, la France ne pouvait pas ne pas faire honneur à sa nourriture et à son terroir.

Dans chaque ville accueillant une rencontre de la Coupe du monde, des sandwichs spéciaux ont été concontés Communiqué France 2023

Des sandwichs personnalisés dans chaque ville

Chaque stade a donc eu le droit à un sandwich personnalisé. À Nice, le pain bagnat est par exemple à l'honneur. À Saint-Etienne, ce sont la râpée de pomme de terre et la Fourme de Montrison qui régaleront les supporters. Ou encore du côté de Bordeaux où le vin rouge et le canard viendront ravir les visiteurs. Une initiative qui permet évidemment aux touristes de découvrir la gastronomie des différents territoires, mais qui suit également une logique de développement durable et plus respectueux de l'environnement. Les produits sont locaux et issus de circuits courts. De quoi ravir le public mais aussi faire vivre les territoires. Alors, vous prendrez encore bien un sandwich ?