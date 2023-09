Pro D2 - Ce mardi soir, en ouverture de la sixième journée de Pro D2, le Stade montois a pris le meilleur sur Aurillac, au stade Guy et André Boniface, 34-09. Les Landais, qui ont inscrit quatre essais, ont fait la différence en seconde période, alors qu’Aurillac a terminé la rencontre à treize, suite aux deux cartons rouges reçus par Maituku et Slamani.

Le Stade montois va mieux, merci pour lui. Battus lors des trois premières journées, les Landais viennent d’enchaîner trois succès consécutifs, dont le dernier qui a eu lieu ce mardi soir, face à Aurillac, 34-09. Ils sont provisoirement quatrièmes du classement.

Dans les Landes, sous le soleil de Mont-de-Marsan, le club local a bien démarré la rencontre. Si Aurillac a défendu correctement sa ligne sur la première possession des Montois dans les 22 mètres (5e), Yoann Laousse-Azpiazu a rapidement ouvert le score sur une pénalité, après une énorme poussée de ses avants en mêlée, alors que Mikheil Alani avait l'introduction (3-0, 7e). Appliqué et sérieux sur cette entame, le Stade montois a doublé la mise trois minutes plus tard, sur un nouveau coup de pied de son arrière à la suite d’un ballon gratté au sol par les siens (6-0, 10e).

Au Stade Guy et André Boniface, Aurillac, dominé en mêlée fermée (deux pénalités concédées en début de match), devait s’en remettre aux jambes de son ailier Simeli Yabaki, pour créer du danger dans la défense adverse, à deux reprises, sans pour autant débloquer son compteur. Il a fallu attendre la moitié de ce premier acte et une pénalité d’Antoine Aucagne, suite à une faute de Veresa Tuqovu Ramototabua, pour voir le Stade aurillacois inscrire ses premiers points (6-3, 22e). La réponse des Landais ne s’est pas fait attendre, puisque sur l’action suivante, Yoann Laousse Azpiazu a percé le rideau défensif des Cantaliens, avant de servir Harrison Obatoyinbo sur un plateau (13-3, 24e), et malgré quelques difficultés en touche (deux lancers pas droits), les hommes de Patrick Milhet semblaient bien embarqués dans cette partie.

Aurillac était dans le coup à la pause

Cependant, les Montois ont moins bien terminé la première période. En effet, ils ont multiplié les approximations avec plusieurs en-avant. Ils ont aussi commencé à subir en mêlée, ou sur les duels aériens, à l’image des deux ballons gagnés par Juun Pieters (18e, 34e). Aucagne a réduit l’écart au score sur une pénalité, après une charge évitable de Talakai à la sortie d’un ruck (13-6, 35e), mais il a manqué la cible sur la sirène et les siens sont rentrés avec sept points de retard à la pause.

Au retour des vestiaires, Aurillac a continué dans la lignée de sa bonne fin de première période. Les visiteurs ont vite obtenu deux pénalités coup sur coup, et si Aucagne n’a pas tenté la première, il a indiqué les poteaux sur la seconde et a ramené les siens à quatre points (13-9, 44e). Le tournant du match ? Il a eu lieu à une demi-heure de la fin. Aurillac a mis trop de temps à jouer une touche sur la ligne médiane. M. Carrillo a alors donné un coup franc au Stade montois, que les jaune et noir ont bien exploité. Servi intérieur par Willie Du Plessis, Léo Banos a percé la défense adverse, avant d’offrir le ballon d’essai à Christophe Loustalot, celui du break (20-09, 51e).

Christophe Loustalot a marqué un essai à la 50e.

Deux rouges en six minutes

Distancé, Aurillac a ensuite vu Latuka Maituku recevoir un carton rouge pour un choc tête contre tête avec Mathys Bats (55e). Les Montois ont vite exploité cette supériorité numérique puisque Eroni Sau, décalé par une superbe passe sautée de Du Plessis, a planté en coin l’essai du bonus offensif (27-9, 59e). Deux minutes plus tard, c’est Mehdi Slamani qui a vu rouge, suite à une charge avec le coude en avant sur Nicolas Garrault (61e).

À treize contre quinze, Aurillac n’a pour autant pas baissé les bras, mais les visiteurs ont beaucoup souffert, notamment en mêlée fermée. Ils ont résisté un gros quart d’heure avant que Laousse Azpiazu, sur une belle offensive, ne sécurise le bonus offensif de son équipe (34-09, 76e) et le score aurait pu être plus lourd, si son équipe s’était montrée plus adroite en conquête. Elle a, par exemple, perdu un nombre incalculable de ballons en touche, mais sort de ce match avec cinq points. C’est l’essentiel, non ?