Pro D2 - À Michel-Bendichou, dans cette 6e journée isolée des autres, Colomiers et Provence Rugby n'ont pas été en mesure de se départager (19-19). Javaux a manqué la pénalité de la gagne en fin de partie, alors que son équipe a réalisé une superbe remontée dans cette partie. Avec ce match nul, les Provençaux reprennent la tête du championnat en attendant le match de Vannes, demain.

Malgré la coupe du Monde, en gourmand, on reprendrait bien un petit peu de Pro D2 ! Après quinze jours de repos, et avant deux nouvelles semaines de coupure, Colomiers et Provence Rugby avaient pris rendez-vous en Haute-Garonne. Et ils se sont quittés bons amis (19-19). Menés de seize points au bout d'un quart d'heure de jeu, les Columérins ont réalisé une belle remontée, mais la frustration demeure des deux côtés.

Avant les rencontres de mercredi, grâce à ce match nul, Provence Rugby (1er, 20 points) reprend la première place à Vannes. Colomiers se replace en milieu de tableau (8e, 11 points).

Une première période à deux visages

En confiance à la suite de leur bon début de saison, les Provençaux ont mis les choses dans l'ordre en début de partie. À 45 mètres, Salles a ouvert la marque sur la première offensive de son équipe (0-3, 3e). À la suite d'un bon lancement de jeu en mêlée, depuis leur propre partie de terrain, Coville et Gopperth ont mis la défense sur le reculoir. Le demi de mêlée s'est échappé grâce à une redoublée inspirée, avant de décaler Salles. Au relais Drouet, puis Septar ont été repoussés à cinq mètres de l'en-but. Au lieu d'insister en touche, les Provençaux ont préféré assurer les points (0-6, 12e).

La fin du premier quart d'heure a été à l'avantage des hommes de Reggiardo. Salles a continué d'engranger des points à longue distance (0-9, 14e), puis les Provençaux ont inscrit un essai en contre-attaque. Sur le renvoi, dans la confusion générale et grâce à une mauvaise montée défensive, Tyrell s'est échappé plein champ. Venu à sa hauteur, Lapègue a profité de l'offrande de son deuxième ligne, qui a parfaitement fixé le dernier rempart (0-16, 15e). La soirée a semblé, alors, sans anicroche pour les Noirs.

Les Haut-Garonnais ont relevé la tête grâce à la mêlée, où ils ont récolté trois pénalités dans ce secteur lors du premier acte. Tour à tour, Herron n'a pas tremblé au moment de ramener son équipe dans la partie (19e, 23e et 31, 9-16). En délicatesse en fin de première période, les partenaires de Lescure ont serré les rangs pour basculer à sept points de son adversaire à la pause.

Colomiers a montré son caractère

Sur la continuité, les locaux ont poursuivi leur remontée fantastique. Salles a manqué une première tentative (44e), et les Columérins ont su en profiter. La lumière est venue du banc et d'une prise de décision de Sarraute, avec un changement de charnière. Entrés avec du dynamisme, Galthié et Javaux ont mis beaucoup de vitesse pour offrir un second souffle au stade Michel-Bendichou. Sur un mouvement dans le fermé, l'ouvreur, d'une feinte de passe puis d'une passe sautée, a décalé parfaitement Ponpon (16-16, 49e).

À plus de 50 mètres, Javaux, pour la première fois de la partie, a donné l'avantage à son club (19-16, 53e), avant de connaître un premier échec à longue distance (58e). Salles, après une pénalité glanée en mêlée, a continué le chassé-croisé (19-19, 61e). Dans une fin de partie irrespirable, où la bataille du territoire a été intense, Javaux a manqué une nouvelle pénalité (74e). Selponi a été contré sur le drop de la gagne (80e+1). Finalement, à la vue de la physionomie, le partage des points est logique.

Le vendredi 13 octobre prochain, Colomiers se rendra à Béziers. Provence Rugby enchaînera un deuxième déplacement de rang à Montauban.