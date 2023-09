C'est le choc de la phase de poules, et samedi soir à 21h, tous les regards seront tournés vers le duel entre l'Irlande et l'Afrique du Sud. Certains journalistes se sont étonnés de voir l'équipe type du XV du Trèfle.

L'Irlande affrontera l'Afrique du Sud avec sa meilleure équipe possible. Au milieu de cette poule de la mort, les Verts défieront les champions du monde en titre pour s'offrir la première place du groupe, et affronter le deuxième de la poule A. Jonathan Sexton, Josh van der Flier, Hugo Keenan... Tous les cadres d'Andy Farrell seront au rendez-vous pour ce véritable choc des titans. Mais notre journaliste Romain Lafon reste étonné du choix du sélectionneur irlandais de mettre l'artillerie lourde face aux Springboks. La dernière rencontre face à l'Écosse est aussi capitale et pourrait être un véritable huitième de finale pour les hommes du XV du Trèfle. Alors, Andy Farrell aura-t-il raison de faire le pari d'envoyer toutes ses forces dans la bataille ? Réponse ce samedi à 21 heures, dans l'enceinte du Stade de France.